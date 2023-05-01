https://sputnik-georgia.ru/20230501/svoy-garazh-blizhe-k-serdtsu-277214814.html

Свой гараж ближе к сердцу

Свой гараж ближе к сердцу

Уже несколько лет в Тбилиси продолжается процесс сноса частных гаражей и строительства вместо них спортивных и детских площадок, скверов и садов 01.05.2023, Sputnik Грузия

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Однако не все жители Тбилиси охотно дают согласие на снос своих построек, даже несмотря на то, что некоторые жители вообще не используют гаражи по назначению. Гаражом вполне может оказаться капитальная постройка из кирпича и бетона с крышей. Некоторые тбилисцы сдают такие помещения под магазины или пекарни, а кто-то даже обустраивает там дешевое жилье.

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