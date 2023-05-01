https://sputnik-georgia.ru/20230501/terakt-v-bolgarii--na-puti-kortezha-glavnogo-prokurora-proizoshel-vzryv-277244264.html

Теракт в Болгарии – на пути кортежа главного прокурора произошел взрыв

Теракт в Болгарии – на пути кортежа главного прокурора произошел взрыв

За ходом расследования наблюдают сотрудники прокуратуры Софии 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T19:21+0400

2023-05-01T19:21+0400

2023-05-01T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Дело о взрыве автомобиля с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым расследуется как террористический акт, передает РИА Новости заявление директора Национальной следственной службы Борислава Сарафова.Согласно информации МВД Болгарии, инцидент произошел днем в понедельник на трассе между Софией и городом Самоков. Осколочная бомба направленного действия была дистанционно взорвана на пути следования кортежа с главным прокурором. По информации министерства, никто не пострадал.СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле были обнаружены треснувшие стекла и многочисленные повреждения. По данным издания, Гешев ехал в автомобиле вместе с семьей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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