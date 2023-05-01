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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 мая

Температура воздуха на текущей неделе прогреется максимум до 21 градуса тепла 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T10:22+0400

2023-05-01T10:22+0400

2023-05-01T10:22+0400

погода

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точный прогноз погоды в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют ясную и солнечную, а местами облачную и дождливую погоду. В понедельник, 1 мая, в столице преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58. Во вторник, 2 мая, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 05:57. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:00. В среду, 3 мая, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 05:56. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:01. В четверг, 4 мая, в Тбилиси ожидается местами ясная и солнечная погода, местами облачная и дождливая. Восход солнца будет в 05:54. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 21 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:02. В пятницу, 5 мая, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:53. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:03. В субботу, 6 мая, в столице Грузии ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:52. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:04. В воскресенье, 7 мая, в столице Грузии вновь ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:51. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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погода, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси