https://sputnik-georgia.ru/20230501/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-1-do-7-maya-277210794.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 мая
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 мая
Температура воздуха на текущей неделе прогреется максимум до 21 градуса тепла 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T10:22+0400
2023-05-01T10:22+0400
2023-05-01T10:22+0400
погода
грузия
тбилиси
точный прогноз погоды в тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486600_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_dadfa5cc54edafea5f05f48c12d60e07.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют ясную и солнечную, а местами облачную и дождливую погоду. В понедельник, 1 мая, в столице преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58. Во вторник, 2 мая, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 05:57. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:00. В среду, 3 мая, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 05:56. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:01. В четверг, 4 мая, в Тбилиси ожидается местами ясная и солнечная погода, местами облачная и дождливая. Восход солнца будет в 05:54. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 21 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:02. В пятницу, 5 мая, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:53. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:03. В субботу, 6 мая, в столице Грузии ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:52. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:04. В воскресенье, 7 мая, в столице Грузии вновь ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:51. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486600_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_469683c35245dac25057ee3cd94c1962.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 мая
Температура воздуха на текущей неделе прогреется максимум до 21 градуса тепла
ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют ясную и солнечную, а местами облачную и дождливую погоду.
В понедельник, 1 мая, в столице преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:58.
Во вторник, 2 мая, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 05:57.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:00.
В среду, 3 мая, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 05:56.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:01.
В четверг, 4 мая, в Тбилиси ожидается местами ясная и солнечная погода, местами облачная и дождливая. Восход солнца будет в 05:54.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 21 градуса.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:02.
В пятницу, 5 мая, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:53.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем прогреется до 23 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:03.
В субботу, 6 мая, в столице Грузии ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:52.
Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:04.
В воскресенье, 7 мая, в столице Грузии вновь ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:51.
Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:05.