https://sputnik-georgia.ru/20230501/uchis-i-trudoustroysya---skolko-chelovek-nashli-rabotu-blagodarya-programme-tbilisi-277232529.html

"Учись и трудоустройся" – сколько человек нашли работу благодаря программе Тбилиси

"Учись и трудоустройся" – сколько человек нашли работу благодаря программе Тбилиси

В программе могут участвовать люди старше 18 лет, зарегистрированные в Тбилиси 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T15:42+0400

2023-05-01T15:42+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси в течение нескольких лет помогла найти работу более чем 5 тысячам участникам программы "Учись и трудоустройся", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Регистрация для участия в программе "Учись и трудоустройся" завершилась 16 марта. Все желающие могли зарегистрироваться онлайн на сайте программы. Трехмесячный курс переподготовки на самые востребованные профессии на рынке труда Грузии, рассчитанный на 400 мест, начался 20 марта. В 2023 году в программе представлено около 50 специальностей, обучение поэтапно пройдут около 3 тысяч человек.С помощью этой программы мэрия Тбилиси, имея полное представление о потребностях бизнеса и о необходимых кадрах, хочет помочь трудоустроиться всем желающим, отметил мэр.Проект в этом году реализуется в шести колледжах. Продолжительность обучения по каждой специальности составляет два-три месяца. Учебный процесс включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Выпускникам программы выдают сертификат. В программе могут принять участие все желающие, зарегистрированные в Тбилиси и достигшие 18 лет. Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. С тех пор профессиональное образование получили 6,5 тысячи человек. Обучение участников программы оплачивает мэрия Тбилиси. Всего в 2023-2025 годах планируется включить в программу 10 тысяч граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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