Все равно звезда: Нуца Бузаладзе выбыла из проекта American Idol

Все равно звезда: Нуца Бузаладзе выбыла из проекта American Idol

Нуца Бузаладзе – первая исполнительница из Грузии, участвовавшая в известном проекте American Idol 01.05.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе выбыла из всемирно известного проекта American Idol, не набрав нужное количество зрительских голосов. В последнем выпуске проекта голосование шло в прямом эфире только во время трансляции шоу. Нуца не смогла пройти в топ-10 American Idol, выбыв из проекта. Во время лайв-концерта Нуца блестяще справилась с песней The Show Must Go On группы Queen. Члены жюри вновь остались в восторге от грузинки, однако особой любовью к Нуце по традиции отличился Лайонел Ричи. Примечательно, что ментором Нуцы на прошлой неделе был американский певец Адам Ламберт.Нуца Бузаладзе стала первой артисткой, попавшей в American Idol и прошедшей несколько этапов, в том числе она прошла в топ-12 лучших конкурсантов проекта. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

