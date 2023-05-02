https://sputnik-georgia.ru/20230502/dolzhny-li-vlasti-finansirovat-lekarstvo-ot-akhondroplazii-nezaregistrirovannoe-voz-277277991.html
Должны ли власти финансировать лекарство от ахондроплазии, незарегистрированное ВОЗ?
Должны ли власти финансировать лекарство от ахондроплазии, незарегистрированное ВОЗ?
02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T19:39+0400
2023-05-02T19:39+0400
2023-05-02T19:39+0400
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грузия
общество
ахондроплазия в грузии
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2023
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, общество, ахондроплазия в грузии, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, общество, ахондроплазия в грузии, опросы
Должны ли власти финансировать лекарство от ахондроплазии, незарегистрированное ВОЗ?
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
© photo: Sputnik / Stringer