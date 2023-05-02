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Двух граждан Грузии похитили в водах Габона с корабля
Двух граждан Грузии похитили в водах Габона с корабля
Власти Грузии уже связались с владельцами судна для принятия мер по освобождению моряков из плена 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T18:32+0400
2023-05-02T18:32+0400
2023-05-02T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двух грузинских моряков похитили с судна, стоящего на якоре в территориальных водах Габона, в ночь на 2 мая, сообщает Агентство морского транспорта. По данным агентства, всего было похищено с судна трое моряков. Министерство экономики вместе с МИД уже начали работу с крюинговой компанией и владельцами судна для освобождения моряков из плена, отмечает агентство. Семьям похищенных уже предоставили детальную информацию. Других деталей Агентство морского транспорта не сообщает, исходя из вопроса обеспечения безопасности находящихся в плену грузинских моряков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, габон, агентство морского транспорта
грузия, новости, происшествия, габон, агентство морского транспорта
Двух граждан Грузии похитили в водах Габона с корабля
Власти Грузии уже связались с владельцами судна для принятия мер по освобождению моряков из плена
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двух грузинских моряков похитили с судна, стоящего на якоре в территориальных водах Габона, в ночь на 2 мая, сообщает Агентство морского транспорта.
По данным агентства, всего было похищено с судна трое моряков.
Министерство экономики вместе с МИД уже начали работу с крюинговой компанией и владельцами судна для освобождения моряков из плена, отмечает агентство.
Семьям похищенных уже предоставили детальную информацию.
Других деталей Агентство морского транспорта не сообщает, исходя из вопроса обеспечения безопасности находящихся в плену грузинских моряков.