https://sputnik-georgia.ru/20230502/dvukh-grazhdan-gruzii-pokhitili-v-vodakh-gabona-s-korablya-277280875.html

Двух граждан Грузии похитили в водах Габона с корабля

Двух граждан Грузии похитили в водах Габона с корабля

Власти Грузии уже связались с владельцами судна для принятия мер по освобождению моряков из плена 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T18:32+0400

2023-05-02T18:32+0400

2023-05-02T18:32+0400

грузия

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габон

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двух грузинских моряков похитили с судна, стоящего на якоре в территориальных водах Габона, в ночь на 2 мая, сообщает Агентство морского транспорта. По данным агентства, всего было похищено с судна трое моряков. Министерство экономики вместе с МИД уже начали работу с крюинговой компанией и владельцами судна для освобождения моряков из плена, отмечает агентство. Семьям похищенных уже предоставили детальную информацию. Других деталей Агентство морского транспорта не сообщает, исходя из вопроса обеспечения безопасности находящихся в плену грузинских моряков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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