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Это обыкновенный агент-провокатор - Барамидзе о возвращении Саакашвили в Грузию
Это обыкновенный агент-провокатор - Барамидзе о возвращении Саакашвили в Грузию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является агентом-провокатором, который вернулся в Грузию специально, чтобы в стране началась бойня и открылся второй... 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T19:53+0400
2023-05-02T19:53+0400
2023-05-02T19:57+0400
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"Это обыкновенный агент-провокатор, которого специально запустили в Грузию, чтобы здесь, на улицах Тбилиси, началась бойня. Но этого не вышло. А сейчас это все скрашивают, мол, мы не знали", – сказал Барамидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам политолога, возвращение Саакашвили в Грузию было обыкновенной спецоперацией, но народ выступил против авантюры, поэтому экс-президента и посадили в тюрьму.По словам Барамидзе, Саакашвили должен провести в тюрьме не пять или шесть лет, а сесть на более длительный срок."Он стыд, срам и позор для нашего государства", – считает Барамидзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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мультимедиа, видео, грузия, политика, новости, гигла барамидзе, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, новости, гигла барамидзе, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Это обыкновенный агент-провокатор - Барамидзе о возвращении Саакашвили в Грузию
19:53 02.05.2023 (обновлено: 19:57 02.05.2023)
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является агентом-провокатором, который вернулся в Грузию специально, чтобы в стране началась бойня и открылся второй фронт, считает политик, дипломат, первый посол Грузии в Армении, профессор Гигла Барамидзе
"Это обыкновенный агент-провокатор, которого специально запустили в Грузию, чтобы здесь, на улицах Тбилиси, началась бойня. Но этого не вышло. А сейчас это все скрашивают, мол, мы не знали", – сказал Барамидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По словам политолога, возвращение Саакашвили в Грузию было обыкновенной спецоперацией, но народ выступил против авантюры, поэтому экс-президента и посадили в тюрьму.
По словам Барамидзе, Саакашвили должен провести в тюрьме не пять или шесть лет, а сесть на более длительный срок.
"Он стыд, срам и позор для нашего государства", – считает Барамидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.