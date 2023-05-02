https://sputnik-georgia.ru/20230502/eto-obyknovennyy-agent-provokator---baramidze-o-vozvraschenii-saakashvili-v-gruziyu-277283514.html

Это обыкновенный агент-провокатор - Барамидзе о возвращении Саакашвили в Грузию

Это обыкновенный агент-провокатор - Барамидзе о возвращении Саакашвили в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является агентом-провокатором, который вернулся в Грузию специально, чтобы в стране началась бойня и открылся второй... 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T19:53+0400

2023-05-02T19:53+0400

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"Это обыкновенный агент-провокатор, которого специально запустили в Грузию, чтобы здесь, на улицах Тбилиси, началась бойня. Но этого не вышло. А сейчас это все скрашивают, мол, мы не знали", – сказал Барамидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам политолога, возвращение Саакашвили в Грузию было обыкновенной спецоперацией, но народ выступил против авантюры, поэтому экс-президента и посадили в тюрьму.По словам Барамидзе, Саакашвили должен провести в тюрьме не пять или шесть лет, а сесть на более длительный срок."Он стыд, срам и позор для нашего государства", – считает Барамидзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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