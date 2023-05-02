Это прекрасное место для переговоров Еревана и Баку - политик о роли Тбилиси в диалоге

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Грузия может взять на себя роль посредника в вопросе налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T22:39+0400
2023-05-02T22:39+0400
2023-05-02T22:45+0400
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тбилиси
гигла барамидзе
ираклий гарибашвили
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Об этом рассказал политик, дипломат, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы должны сделать все, чтобы армяне и азербайджанцы чувствовали здесь себя свободно, и мы должны быть посредниками, обязательно. При нашем посредничество произошел обмен пленными", – сказал Барамидзе.По словам эксперта, Южный Кавказ – важный игрок на мировой арене, и многие страны заинтересованы в нагнетании ситуации в регионе."В целом: Азербайджан, Армения, Грузия – и все хотят сунуть сюда свой нос, все хотят, все наши враги, не буду конкретизировать, со всех сторон. Поэтому мы не должны дать им возможность запутать ситуацию. Может быть, будет найден консенсус. И для этого очень хорошей площадкой является Тбилиси", – подчеркнул дипломат.Как отметил Барамидзе, Грузия веками была и остается местом, где мирно проживают армяне и азербайджанцы, между которыми не было конфликтов."Этот шанс должен быть использован нашими братьями армянами и нашими братьями азербайджанцами", – сказал Барамидзе.В начале июня 2021 года при посредничестве Грузии Азербайджан вернул 15 армянских военнопленных, а Армения передала Азербайджану карты минных полей в Агдамском районе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что Тбилиси готов еще раз стать посредником между Армений и Азербайджаном.
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мультимедиа, видео, грузия, политика, азербайджан, армения, тбилиси, гигла барамидзе, ираклий гарибашвили, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, азербайджан, армения, тбилиси, гигла барамидзе, ираклий гарибашвили, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Это прекрасное место для переговоров Еревана и Баку - политик о роли Тбилиси в диалоге
22:39 02.05.2023 (обновлено: 22:45 02.05.2023)
Грузия может взять на себя роль посредника в вопросе налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном
Об этом рассказал политик, дипломат, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Мы должны сделать все, чтобы армяне и азербайджанцы чувствовали здесь себя свободно, и мы должны быть посредниками, обязательно. При нашем посредничество произошел обмен пленными", – сказал Барамидзе.
По словам эксперта, Южный Кавказ – важный игрок на мировой арене, и многие страны заинтересованы в нагнетании ситуации в регионе.
"В целом: Азербайджан, Армения, Грузия – и все хотят сунуть сюда свой нос, все хотят, все наши враги, не буду конкретизировать, со всех сторон. Поэтому мы не должны дать им возможность запутать ситуацию. Может быть, будет найден консенсус. И для этого очень хорошей площадкой является Тбилиси", – подчеркнул дипломат.
Как отметил Барамидзе, Грузия веками была и остается местом, где мирно проживают армяне и азербайджанцы, между которыми не было конфликтов.
"Этот шанс должен быть использован нашими братьями армянами и нашими братьями азербайджанцами", – сказал Барамидзе.
В начале июня 2021 года при посредничестве Грузии Азербайджан вернул 15 армянских военнопленных, а Армения передала Азербайджану карты минных полей в Агдамском районе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что Тбилиси готов еще раз стать посредником между Армений и Азербайджаном.