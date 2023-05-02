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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4% 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Латвия, Словакия и Литва – это те страны, в которых зафиксирована наиболее высокая годовая инфляция по итогам апреля, пишет РИА Новости.Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Данный показатель годовой инфляции совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%. За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, возросли на 0,7%.Между тем базовая годовая инфляция за аналогичный период замедлилась до 5,6% с 5,7%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, экономика, экономика, новости, в мире, латвия, словакия, литва
экономика, экономика, экономика, новости, в мире, латвия, словакия, литва
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik.
Латвия, Словакия и Литва – это те страны, в которых зафиксирована наиболее высокая годовая инфляция по итогам апреля, пишет РИА Новости
.
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата
.
Так, самая высокая годовая инфляция по результатам апреля была зарегистрирована в Латвии (15%), Словакии (14%) и Литве (13,3%), самая низкая – в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).
Данный показатель годовой инфляции совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%. За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, возросли на 0,7%.
Между тем базовая годовая инфляция за аналогичный период замедлилась до 5,6% с 5,7%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта.