https://sputnik-georgia.ru/20230502/godovaya-inflyatsiya-v-evrozone-uskorilas-do-semi-protsentov-277274420.html

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4% 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T16:07+0400

2023-05-02T16:07+0400

2023-05-02T16:07+0400

экономика

экономика

экономика

новости

в мире

латвия

словакия

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875397_0:156:2951:1816_1920x0_80_0_0_0aea014f951ed2fddc59bd635d0af48c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Латвия, Словакия и Литва – это те страны, в которых зафиксирована наиболее высокая годовая инфляция по итогам апреля, пишет РИА Новости.Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Данный показатель годовой инфляции совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%. За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, возросли на 0,7%.Между тем базовая годовая инфляция за аналогичный период замедлилась до 5,6% с 5,7%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

латвия

словакия

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, экономика, экономика, новости, в мире, латвия, словакия, литва