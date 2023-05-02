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Грузинские боксеры поборются за медали ЧМ в Ташкенте
Грузинские боксеры поборются за медали ЧМ в Ташкенте
Призовой фонд чемпионата – $5,2 млн, обладатели золотых медалей получат $200 тыс 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T12:19+0400
2023-05-02T12:19+0400
2023-05-02T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Сборная Грузии по боксу представлена десятью спортсменами на чемпионате мира по боксу, который проходит в эти дни Ташкенте, сообщает Национальная федерация бокса. Среди фаворитов команды, которые рассчитывают на медали: Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Лаша Гурули ( 67 кг) и Георгий Кушиташвили (86 кг). В состав сборной также входят: Эскерхан Мадиев – 71 кг, Георгий Харабадзе – 75 кг, Отар Наверян – 80 кг, Георгий Чигладзе – 92 кг, Николоз Бегадзе – 92+ кг, Лаша Гагнидзе – 63,5 кг. Главный тренер сборной Грузии – Бежан Чичинава. Призовой фонд чемпионата – $5,2 млн, обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных – $100 тыс., бронзовых – $50 тыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лаша гурули, эскерхан мадиев, ташкент, спорт, новости, грузия, бокс
лаша гурули, эскерхан мадиев, ташкент, спорт, новости, грузия, бокс
Грузинские боксеры поборются за медали ЧМ в Ташкенте
Призовой фонд чемпионата – $5,2 млн, обладатели золотых медалей получат $200 тыс
ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Сборная Грузии по боксу представлена десятью спортсменами на чемпионате мира по боксу, который проходит в эти дни Ташкенте, сообщает Национальная федерация бокса.
В Ташкенте стартовал чемпионат мира по боксу. Торжественная церемония открытия прошла 30 апреля в Humo Arena. В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Среди фаворитов команды, которые рассчитывают на медали: Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Лаша Гурули ( 67 кг) и Георгий Кушиташвили (86 кг).
В состав сборной также входят: Эскерхан Мадиев – 71 кг, Георгий Харабадзе – 75 кг, Отар Наверян – 80 кг, Георгий Чигладзе – 92 кг, Николоз Бегадзе – 92+ кг, Лаша Гагнидзе – 63,5 кг.
Главный тренер сборной Грузии – Бежан Чичинава.
Призовой фонд чемпионата – $5,2 млн, обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных – $100 тыс., бронзовых – $50 тыс.