https://sputnik-georgia.ru/20230502/gruziya-i-koreya-uglublyayut-torgovye-svyazi-277266483.html
Грузия и Корея углубляют торговые связи
Грузия и Корея углубляют торговые связи
Товарооборот между странами в январе-марте 2023 года составил 19,7 миллиона долларов 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T13:12+0400
2023-05-02T13:12+0400
2023-05-02T13:12+0400
экономика
геннадий арвеладзе
новости
грузия
южная корея
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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Грузия и Корея могут начать переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве (Economic Partnership Agreement) в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития. Стороны обсудили документ об условиях переговоров, согласно которому соглашение будет охватывать либерализацию торговли как товарами, так и услугами, а также такие вопросы, как санитарные и фитосанитарные меры, техбарьеры в торговле, права интеллектуальной собственности, госзакупки и другое. Документ также предполагает углубление экономического сотрудничества сторон в таких сферах, как энергетика, транспорт, информационные технологии, туризм, охрана окружающей среды и другое. Согласно документу, стороны договорились начать переговоры в этом году. Арвеладзе также предоставил корейской стороне информацию о благоприятной инвестиционной среде в Грузии. Кроме того, в плане привлечения инвестиций в Грузию замминистра подчеркнул потенциал таких секторов экономики, как энергетика, сельское хозяйство, производство и туризм. На встрече также обсуждался визит корейской делегации высокого уровня в Грузию во второй половине 2023 года с целью достижения окончательной договоренности и подписания документа об условиях переговоров. Согласно статистическим данным, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов. По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в январе-марте 2023 года составил 19,7 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, геннадий арвеладзе, новости, грузия, южная корея, северная корея
экономика, геннадий арвеладзе, новости, грузия, южная корея, северная корея
Грузия и Корея углубляют торговые связи
Товарооборот между странами в январе-марте 2023 года составил 19,7 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Грузия и Корея могут начать переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве (Economic Partnership Agreement) в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе встретился с и. о. гендиректора департамента политики свободной торговли министерства торговли, индустрии и энергетики Кореи. На встрече также присутствовал посол Грузии в Корее Тараш Папаскуа.
Стороны обсудили документ об условиях переговоров, согласно которому соглашение будет охватывать либерализацию торговли как товарами, так и услугами, а также такие вопросы, как санитарные и фитосанитарные меры, техбарьеры в торговле, права интеллектуальной собственности, госзакупки и другое.
Документ также предполагает углубление экономического сотрудничества сторон в таких сферах, как энергетика, транспорт, информационные технологии, туризм, охрана окружающей среды и другое. Согласно документу, стороны договорились начать переговоры в этом году.
Арвеладзе также предоставил корейской стороне информацию о благоприятной инвестиционной среде в Грузии. Кроме того, в плане привлечения инвестиций в Грузию замминистра подчеркнул потенциал таких секторов экономики, как энергетика, сельское хозяйство, производство и туризм.
На встрече также обсуждался визит корейской делегации высокого уровня в Грузию во второй половине 2023 года с целью достижения окончательной договоренности и подписания документа об условиях переговоров.
Согласно статистическим данным, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов.
По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в январе-марте 2023 года составил 19,7 миллиона долларов.