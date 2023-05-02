https://sputnik-georgia.ru/20230502/kak-prazdnuyut-lelnik-2023-traditsii-i-obychai-slavyanskogo-prazdnika-277272323.html

Как празднуют Лельник 2023? Традиции и обычаи славянского праздника

Как празднуют Лельник 2023? Традиции и обычаи славянского праздника

Лельник – древний праздник, посвященный славянской богине юности и любви Леле (дочери богини Лады и бога Сварога), который отмечают 5 мая 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T15:09+0400

2023-05-02T15:09+0400

2023-05-02T15:09+0400

справки

праздник

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Древние славяне верили, что вечно юная богиня Леля покровительствует детям и незамужним девушкам, поэтому в праздник по традиции просили у Лели счастливого замужества, а девочек, рожденных в Лельник, называли Леля или Лада. Как праздновали Лельник, о традициях и обычаях славянского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Как праздновали Местом действия славянского праздника по традиции становился холм, расположенный рядом с деревней. Холм, где молодежь, по обычаю, встречала рассвет, называли Красной горкой. В Лельник на этой горке заранее устанавливали небольшую деревянную или дерновую лавку, на которую сажали самую красивую (красную) девушку, исполняющую роль Лели. На главную героиню праздника надевали белое одеяние, шею, руки и стан перевязывали свежей зеленью, а голову украшали венком из весенних цветов. На скамью по традиции складывали различные дары: по одну сторону от девы ставили каравай хлеба, а с другой – кувшин с молоком, сметану, масло, сыр и яйца. А у ног Лели-хороводницы по традиции складывали сплетенные венки. Девушки в нарядных сарафанах, по обычаю, водили вокруг скамьи хоровод и пели обрядовые песни, прославляющие божество как кормилицу, а исполнительница роли Лели, по ходу пляски и пения, надевала на них венки. По окончании праздника по традиции на вершине горки разжигали костер, вокруг которого также водили хороводы и пели песни. Однако со временем истинное значение славянского праздника постепенно забылось, и Лельник превратился в обычное летнее торжество, во время которого молодежь отмечает приход весны. Традиции и обычаи На Руси со всеми весенними праздниками с древних пор связана традиция красить или разукрашивать яйца, с которыми проводили различные игры. Праздник Лельник также был приуроченным к созданию рисунков на яйцах. Славяне изображали на "писанках" и "крашенках" целые сюжеты из своей жизни и из наиболее почитаемых мифов и сказок. Множество таких древних произведений искусства хранятся в настоящее время в музеях страны. В праздник люди не работали. По обычаю, в этот день ходили в баню, просили прощение у родных и близких за нанесенные обиды, одним словом, старались очистить тело и душу. В Лельник по традиции обходили все родники и ручьи. Свой особо почитаемый источник был у каждой семьи, который они содержали в чистоте – пили оттуда с любовью воду и умывали лицо. Материал подготовлен на основе открытых источников

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