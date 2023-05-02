https://sputnik-georgia.ru/20230502/kino-ne-budet-gollivudskie-stsenaristy-obyavili-zabastovku---smi-277256324.html

Кино не будет? Голливудские сценаристы объявили забастовку – СМИ

Кино не будет? Голливудские сценаристы объявили забастовку – СМИ

По данным СМИ забастовка сценаристов может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T10:36+0400

2023-05-02T10:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Голливудские сценаристы объявили забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении рабочих условий и увеличении зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.Во вторник истекает договор между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, действующий с 2020 года. В Альянс входят такие гиганты индустрии как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery.Члены Американской гильдии сценаристов перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.В контракте между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения объемом более 750 страниц говорится не только о минимальной оплате труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой. По данным телеканала CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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