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Кино не будет? Голливудские сценаристы объявили забастовку – СМИ
Кино не будет? Голливудские сценаристы объявили забастовку – СМИ
По данным СМИ забастовка сценаристов может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T10:36+0400
2023-05-02T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Голливудские сценаристы объявили забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении рабочих условий и увеличении зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.Во вторник истекает договор между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, действующий с 2020 года. В Альянс входят такие гиганты индустрии как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery.Члены Американской гильдии сценаристов перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.В контракте между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения объемом более 750 страниц говорится не только о минимальной оплате труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой. По данным телеканала CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, общество, голливуд
новости, в мире, общество, голливуд
Кино не будет? Голливудские сценаристы объявили забастовку – СМИ
10:36 02.05.2023 (обновлено: 11:18 02.05.2023)
По данным СМИ забастовка сценаристов может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik.
Голливудские сценаристы объявили забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении рабочих условий и увеличении зарплаты, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал Axios.
Во вторник истекает договор между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, действующий с 2020 года. В Альянс входят такие гиганты индустрии как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery.
"Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались", – говорится в статье.
Члены Американской гильдии сценаристов перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.
В контракте между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения объемом более 750 страниц говорится не только о минимальной оплате труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой.
По данным телеканала CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.