Литература в Грузии: в Тбилиси пройдет международный фестиваль книг
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival
Фокус-страной Тбилисского книжного фестиваля в этом году станет Польша
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двадцать пятый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) примет гостей в столичном выставочном пространстве Expo Georgia c 25 по 28 мая.
Традиционно в 11-м павильоне Expo Georgia будут представлены книги как грузинских, так и иностранных издательств и главные стенды разных организаций, а в 5-ом и 6-ом павильонах можно будет увидеть детские книги и аксессуары.
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival
Для литературных мероприятий на фестивале обустроят главную сцену. Подрастающему поколению также скучать не придется – для детей приготовят развлекательно-образовательный угол.
Гости фестиваля также смогут узнать о любимых книгах грузинских артистов в рамках проекта "Актеры для литературы".
Одна из главных частей фестиваля – программа-фокус стран. В этом году фокус-страной Tbilisi International Book Festival станет Польша. Организатором мероприятий выступит Польский институт в Тбилиси.
Те, кому на фестиваль попасть не удастся, смогут посетить мероприятия в виртуальном режиме – прямая трансляция будет проводиться на странице Tbilisi International Book Festival в соцсетях.
Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии.
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival
По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.
Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.