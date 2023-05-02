https://sputnik-georgia.ru/20230502/literatura-v-gruzii-v-tbilisi-proydet-mezhdunarodnyy-festival-knig-277276591.html

Литература в Грузии: в Тбилиси пройдет международный фестиваль книг

Литература в Грузии: в Тбилиси пройдет международный фестиваль книг

Фокус-страной Тбилисского книжного фестиваля в этом году станет Польша 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T18:54+0400

2023-05-02T18:54+0400

2023-05-02T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двадцать пятый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) примет гостей в столичном выставочном пространстве Expo Georgia c 25 по 28 мая. Традиционно в 11-м павильоне Expo Georgia будут представлены книги как грузинских, так и иностранных издательств и главные стенды разных организаций, а в 5-ом и 6-ом павильонах можно будет увидеть детские книги и аксессуары. Для литературных мероприятий на фестивале обустроят главную сцену. Подрастающему поколению также скучать не придется – для детей приготовят развлекательно-образовательный угол. Гости фестиваля также смогут узнать о любимых книгах грузинских артистов в рамках проекта "Актеры для литературы". Те, кому на фестиваль попасть не удастся, смогут посетить мероприятия в виртуальном режиме – прямая трансляция будет проводиться на странице Tbilisi International Book Festival в соцсетях. Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии. По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации. Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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expo georgia, тбилиси, польша, грузия, культура, культурная жизнь грузии, тбилисский международный книжный фестиваль, анонсы