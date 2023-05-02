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https://sputnik-georgia.ru/20230502/literatura-v-gruzii-v-tbilisi-proydet-mezhdunarodnyy-festival-knig-277276591.html
Литература в Грузии: в Тбилиси пройдет международный фестиваль книг
Литература в Грузии: в Тбилиси пройдет международный фестиваль книг
Фокус-страной Тбилисского книжного фестиваля в этом году станет Польша 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T18:54+0400
2023-05-02T18:54+0400
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культурная жизнь грузии
тбилисский международный книжный фестиваль
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двадцать пятый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) примет гостей в столичном выставочном пространстве Expo Georgia c 25 по 28 мая. Традиционно в 11-м павильоне Expo Georgia будут представлены книги как грузинских, так и иностранных издательств и главные стенды разных организаций, а в 5-ом и 6-ом павильонах можно будет увидеть детские книги и аксессуары. Для литературных мероприятий на фестивале обустроят главную сцену. Подрастающему поколению также скучать не придется – для детей приготовят развлекательно-образовательный угол. Гости фестиваля также смогут узнать о любимых книгах грузинских артистов в рамках проекта "Актеры для литературы". Те, кому на фестиваль попасть не удастся, смогут посетить мероприятия в виртуальном режиме – прямая трансляция будет проводиться на странице Tbilisi International Book Festival в соцсетях. Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии. По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации. Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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expo georgia, тбилиси, польша, грузия, культура, культурная жизнь грузии, тбилисский международный книжный фестиваль, анонсы
expo georgia, тбилиси, польша, грузия, культура, культурная жизнь грузии, тбилисский международный книжный фестиваль, анонсы

Литература в Грузии: в Тбилиси пройдет международный фестиваль книг

18:54 02.05.2023
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022) - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival
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Фокус-страной Тбилисского книжного фестиваля в этом году станет Польша
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Двадцать пятый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) примет гостей в столичном выставочном пространстве Expo Georgia c 25 по 28 мая.
Традиционно в 11-м павильоне Expo Georgia будут представлены книги как грузинских, так и иностранных издательств и главные стенды разных организаций, а в 5-ом и 6-ом павильонах можно будет увидеть детские книги и аксессуары.
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022) - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival
Для литературных мероприятий на фестивале обустроят главную сцену. Подрастающему поколению также скучать не придется – для детей приготовят развлекательно-образовательный угол.
Гости фестиваля также смогут узнать о любимых книгах грузинских артистов в рамках проекта "Актеры для литературы".

Одна из главных частей фестиваля – программа-фокус стран. В этом году фокус-страной Tbilisi International Book Festival станет Польша. Организатором мероприятий выступит Польский институт в Тбилиси.

Те, кому на фестиваль попасть не удастся, смогут посетить мероприятия в виртуальном режиме – прямая трансляция будет проводиться на странице Tbilisi International Book Festival в соцсетях.
Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии.
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022) - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Тбилисский международный книжный фестиваль 2022 (Tbilisi International Book Festival 2022)
© Courtesy of Tbilisi International Book Festival
По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.
Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.
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