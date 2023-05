Mercedes-Benz Fashion Week после двухлетней паузы возвращается в оффлайн-формате

https://sputnik-georgia.ru/20230502/mercedes-benz-fashion-week-posle-dvukhletney-pauzy-vozvraschaetsya-v-offlayn-formate-277269635.html

Основные мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi 02.05.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi после двухлетней паузы пройдет в оффлайн-формате с 4 по 8 мая, где дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2023-2024. В основном все мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi, и некоторые – в Solo Lounge, саду "Гардения" Шеварднадзе, Abano 5, Unfound Door и Mono Hall. Организаторы обещают проведение не только показов, но и различные выставки, дискуссии, мастер-классы и другие образовательные и культурные мероприятия, которые будут служить цели представления сцены современного искусства Грузии. Неделя моды MBFWTBILISI в этом году также особенна тем, что в ней примет участие множество начинающих дизайнеров. Это значит, что гости смогут познакомиться с видением нового поколения грузинских модельеров.Также в рамках Недели моды выявят победителя конкурса дизайнеров Be Next, основанного креативным директором Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софией Чкония. Be Next – международный конкурс, который проводится с 2010 года и направлен на открытие новых лиц, их поддержку и создание новых перспектив для творческого развития карьеры. В свое время конкурс открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

