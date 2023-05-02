https://sputnik-georgia.ru/20230502/mercedes-benz-fashion-week-posle-dvukhletney-pauzy-vozvraschaetsya-v-offlayn-formate-277269635.html
Mercedes-Benz Fashion Week после двухлетней паузы возвращается в оффлайн-формате
Mercedes-Benz Fashion Week после двухлетней паузы возвращается в оффлайн-формате
Основные мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T14:28+0400
2023-05-02T14:28+0400
2023-05-02T14:28+0400
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грузинские дизайнеры покоряют мир моды
неделя моды
mercedes-benz fashion week tbilisi
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi после двухлетней паузы пройдет в оффлайн-формате с 4 по 8 мая, где дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2023-2024. В основном все мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi, и некоторые – в Solo Lounge, саду "Гардения" Шеварднадзе, Abano 5, Unfound Door и Mono Hall. Организаторы обещают проведение не только показов, но и различные выставки, дискуссии, мастер-классы и другие образовательные и культурные мероприятия, которые будут служить цели представления сцены современного искусства Грузии. Неделя моды MBFWTBILISI в этом году также особенна тем, что в ней примет участие множество начинающих дизайнеров. Это значит, что гости смогут познакомиться с видением нового поколения грузинских модельеров.Также в рамках Недели моды выявят победителя конкурса дизайнеров Be Next, основанного креативным директором Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софией Чкония. Be Next – международный конкурс, который проводится с 2010 года и направлен на открытие новых лиц, их поддержку и создание новых перспектив для творческого развития карьеры. В свое время конкурс открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий кебурия, софия чкония , тбилиси, новости, грузия, мода, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, неделя моды, mercedes-benz fashion week tbilisi, шоу-бизнес
георгий кебурия, софия чкония , тбилиси, новости, грузия, мода, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, неделя моды, mercedes-benz fashion week tbilisi, шоу-бизнес
Mercedes-Benz Fashion Week после двухлетней паузы возвращается в оффлайн-формате
Основные мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi после двухлетней паузы пройдет в оффлайн-формате с 4 по 8 мая, где дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2023-2024.
Mercedes-Benz Fashion Week – серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, в Германии, США, Турции, Австралии.
В основном все мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi, и некоторые – в Solo Lounge, саду "Гардения" Шеварднадзе, Abano 5, Unfound Door и Mono Hall.
Организаторы обещают проведение не только показов, но и различные выставки, дискуссии, мастер-классы и другие образовательные и культурные мероприятия, которые будут служить цели представления сцены современного искусства Грузии.
Неделя моды MBFWTBILISI в этом году также особенна тем, что в ней примет участие множество начинающих дизайнеров. Это значит, что гости смогут познакомиться с видением нового поколения грузинских модельеров.
Также в рамках Недели моды выявят победителя конкурса дизайнеров Be Next, основанного креативным директором Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софией Чкония.
Be Next – международный конкурс, который проводится с 2010 года и направлен на открытие новых лиц, их поддержку и создание новых перспектив для творческого развития карьеры.
В свое время конкурс открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава.