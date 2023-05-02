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Мужчину ранили в центре Тбилиси
Мужчину ранили в центре Тбилиси
Автомобиль, из которого велась стрельба, врезался в автобус, а после скрылся с места происшествия 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T16:27+0400
2023-05-02T16:27+0400
2023-05-02T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мужчина попал в клинику с огнестрельными ранениями, стрельба велась из машины, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, инцидент произошел в центре Тбилиси на улице Пиросмани. По предварительным данным, автомобиль, из которого велась стрельба, врезался в автобус, а после скрылся с места происшествия. Состояние пострадавшего оценивают как стабильное. Ему сделали операцию и вынули три пули. На месте работают эксперты-криминалисты, которые изучают место происшествия и данные с камер наблюдения. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Мужчину ранили в центре Тбилиси
16:27 02.05.2023 (обновлено: 16:46 02.05.2023)
Автомобиль, из которого велась стрельба, врезался в автобус, а после скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мужчина попал в клинику с огнестрельными ранениями, стрельба велась из машины, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, инцидент произошел в центре Тбилиси на улице Пиросмани. По предварительным данным, автомобиль, из которого велась стрельба, врезался в автобус, а после скрылся с места происшествия.
Состояние пострадавшего оценивают как стабильное. Ему сделали операцию и вынули три пули.
На месте работают эксперты-криминалисты, которые изучают место происшествия и данные с камер наблюдения. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.