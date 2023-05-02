https://sputnik-georgia.ru/20230502/muzhchinu-ranili-v-tsentre-tbilisi-277277190.html

Мужчину ранили в центре Тбилиси

Мужчину ранили в центре Тбилиси

Автомобиль, из которого велась стрельба, врезался в автобус, а после скрылся с места происшествия 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T16:27+0400

2023-05-02T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мужчина попал в клинику с огнестрельными ранениями, стрельба велась из машины, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, инцидент произошел в центре Тбилиси на улице Пиросмани. По предварительным данным, автомобиль, из которого велась стрельба, врезался в автобус, а после скрылся с места происшествия. Состояние пострадавшего оценивают как стабильное. Ему сделали операцию и вынули три пули. На месте работают эксперты-криминалисты, которые изучают место происшествия и данные с камер наблюдения. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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