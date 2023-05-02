https://sputnik-georgia.ru/20230502/press-konferentsiya-konservativnye-i-liberalnye-sily-v-gruzii--kto-pobedit-277243003.html

Пресс-конференция: Консервативные и либеральные силы в Грузии – кто победит

Пресс-конференция: Консервативные и либеральные силы в Грузии – кто победит

Пресс-конференция на тему: "Консервативные и либеральные силы в Грузии – кто победит" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 2 мая... 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T12:00+0400

2023-05-02T12:00+0400

2023-05-02T12:00+0400

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30 апреля в центре Тбилиси прошла акция сторонников мирной политики правительства Грузии. Люди вышли на площадь Первой республики с лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего", чтобы выразить озабоченность по поводу рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций. Собравшиеся заявили, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию, так как им все равно, чего хотят грузины. Эксперты считают, что в Грузии будет нарастать противостояние либеральных и консервативных сил, которое повлияет на результаты парламентских выборов в 2024 году. О ситуации в Грузии и влиянии внутренней политики на международный имидж страны расскажет политолог, первый посол Грузии в Армении Гигла БАРАМИДЗЕ. Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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