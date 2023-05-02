https://sputnik-georgia.ru/20230502/shavuot-kakogo-chisla-otmechayut-evreyskiy-prazdnik-darovaniya-tory-v-2023-277285043.html

Шавуот: какого числа отмечают еврейский праздник дарования Торы в 2023?

Шавуот: какого числа отмечают еврейский праздник дарования Торы в 2023?

Шавуот, или праздник дарования Торы – одно из трех главных еврейских храмовых торжеств, которые связаны с паломничеством 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T22:14+0400

2023-05-02T22:14+0400

2023-05-02T22:14+0400

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Праздник дарования Торы по иудейскому календарю отмечают шестого числа месяца сиван, через 50 дней после Песаха (еврейской Пасхи) – Исхода евреев из Египта. Какого числа отмечают еврейский праздник дарования Торы, или Шавуот, в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа отмечают Шавуот? Еврейский праздник дарования Торы, или Шавуот, в 2023-м начнут отмечать 25 мая с заходом солнца. Предание повествует, что Бог именно в этот день даровал своему народу скрижали Завета с десятью заповедями, устанавливающие морально-нравственные правила поведения. Заповеди Господь даровал через Моисея, который 40 дней провел на горе Синай. Моисей получил также устные заповеди, часть из них он записал – это свиток Пятикнижия, Письменная Тора. А вторую часть, Устную Тору, записали только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма. Устная Тора – это многотомное произведение Талмуд и много других книг, объединенных общим названием Мидраш. Получив Тору, еврейский народ поклялся перед Богом, что всегда будет выполнять все заповеди и никогда не отступит от них. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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