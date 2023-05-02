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Умер Валентин Юдашкин
Умер Валентин Юдашкин
В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T14:07+0400
2023-05-02T14:07+0400
2023-05-02T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин – ему было 59 лет, сообщает РИА Новости. В последние годы известный дизайнер боролся с тяжелой болезнью. Впервые о борьбе с раком он рассказал 2021 году."Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", – говорится на сайте Первого телеканала.Валентин Юдашкин – известный художник-модельер. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999), академик Российской академии художеств (2012).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Умер Валентин Юдашкин
14:07 02.05.2023 (обновлено: 14:28 02.05.2023)
В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik.
Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин – ему было 59 лет, сообщает РИА Новости
.
В последние годы известный дизайнер боролся с тяжелой болезнью. Впервые о борьбе с раком он рассказал 2021 году.
"Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", – говорится на сайте Первого телеканала.
Валентин Юдашкин – известный художник-модельер. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999), академик Российской академии художеств (2012).