https://sputnik-georgia.ru/20230502/umer-valentin-yudashkin-277271366.html

Умер Валентин Юдашкин

Умер Валентин Юдашкин

В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин – ему было 59 лет, сообщает РИА Новости. В последние годы известный дизайнер боролся с тяжелой болезнью. Впервые о борьбе с раком он рассказал 2021 году."Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", – говорится на сайте Первого телеканала.Валентин Юдашкин – известный художник-модельер. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999), академик Российской академии художеств (2012).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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