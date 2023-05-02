https://sputnik-georgia.ru/20230502/ushel-iz-zhizni-izvestnyy-gruzinskiy-khudozhnik-ushangi-khumarashvili-277270979.html

Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили

Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили

В августе художнику исполнилось бы 75 лет 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T14:02+0400

2023-05-02T14:02+0400

2023-05-02T14:09+0400

тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе

кахети

тбилиси

грузия

культура

новости

художник

художник

грузинские художники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/02/277270292_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_16d9f0013fe731d74cc529e5abea18d9.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили (Хума), сообщил в соцсетях друг и коллега живописца Кока Цхведиани. В августе Ушанги Хумарашвили исполнилось бы 75 лет. Ушанги Хумарашвили родился в 1948 году в городе Дедоплисцкаро (Кахети). В 1973 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств имени Аполлона Кутателадзе. Персонально выставлялся с 1994 по 2007 год в Национальной галерее Грузии, а также в частных галереях Тбилиси. Работал художником в Телавском государственном драматическом театре. Хумарашвили был участником множества групповых выставок, международных проектов, фестивалей и биеннале. Работы художника находятся в собрании грузинской Национальной галереи в Тбилиси, а также в частных коллекциях Грузии и других стран. Изначально Ушанги Хумарашвили тяготел к авангардизму. Однако период 70-80-х годов внес в творчество художника черты экспрессионистской абстракции. Часто на картинах Хумарашвили зритель достраивает в своем воображении то, что запечатлено на холсте и наделяет колоритные силуэты живописца признаками реальности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе, кахети, тбилиси, грузия, культура, новости, художник, художник, грузинские художники