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Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили
Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили
В августе художнику исполнилось бы 75 лет 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T14:02+0400
2023-05-02T14:02+0400
2023-05-02T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили (Хума), сообщил в соцсетях друг и коллега живописца Кока Цхведиани. В августе Ушанги Хумарашвили исполнилось бы 75 лет. Ушанги Хумарашвили родился в 1948 году в городе Дедоплисцкаро (Кахети). В 1973 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств имени Аполлона Кутателадзе. Персонально выставлялся с 1994 по 2007 год в Национальной галерее Грузии, а также в частных галереях Тбилиси. Работал художником в Телавском государственном драматическом театре. Хумарашвили был участником множества групповых выставок, международных проектов, фестивалей и биеннале. Работы художника находятся в собрании грузинской Национальной галереи в Тбилиси, а также в частных коллекциях Грузии и других стран. Изначально Ушанги Хумарашвили тяготел к авангардизму. Однако период 70-80-х годов внес в творчество художника черты экспрессионистской абстракции. Часто на картинах Хумарашвили зритель достраивает в своем воображении то, что запечатлено на холсте и наделяет колоритные силуэты живописца признаками реальности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе, кахети, тбилиси, грузия, культура, новости, художник, художник, грузинские художники
тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе, кахети, тбилиси, грузия, культура, новости, художник, художник, грузинские художники
Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили
14:02 02.05.2023 (обновлено: 14:09 02.05.2023)
В августе художнику исполнилось бы 75 лет
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Ушанги Хумарашвили (Хума), сообщил в соцсетях друг и коллега живописца Кока Цхведиани.
В августе Ушанги Хумарашвили исполнилось бы 75 лет.
Ушанги Хумарашвили родился в 1948 году в городе Дедоплисцкаро (Кахети). В 1973 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств имени Аполлона Кутателадзе.
Персонально выставлялся с 1994 по 2007 год в Национальной галерее Грузии, а также в частных галереях Тбилиси. Работал художником в Телавском государственном драматическом театре.
Хумарашвили был участником множества групповых выставок, международных проектов, фестивалей и биеннале. Работы художника находятся в собрании грузинской Национальной галереи в Тбилиси, а также в частных коллекциях Грузии и других стран.
Изначально Ушанги Хумарашвили тяготел к авангардизму. Однако период 70-80-х годов внес в творчество художника черты экспрессионистской абстракции.
Часто на картинах Хумарашвили зритель достраивает в своем воображении то, что запечатлено на холсте и наделяет колоритные силуэты живописца признаками реальности.