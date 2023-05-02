В Тбилиси сносят гаражи: что будет на освободившемся месте? – фото
Процесс сноса частных гаражей проходит в спальном районе Варкетили на окраине столицы Грузии.
Процесс сноса частных гаражей проходит в спальном районе Варкетили на окраине столицы Грузии.
Частные гаражи тут - настоящие капитальные постройки.
Частные гаражи тут - настоящие капитальные постройки.
Такие гаражи даже могут быть приватизированы и на их снос требуется разрешение владельцев.
Такие гаражи даже могут быть приватизированы и на их снос требуется разрешение владельцев.
Глава администрации района и депутат парламента от Варкетили в последние годы прилагают немало усилий для развития инфраструктуры.
Глава администрации района и депутат парламента от Варкетили в последние годы прилагают немало усилий для развития инфраструктуры.
Вместо гаражей, которые сносят, будут построены рекреационные зоны.
Вместо гаражей, которые сносят, будут построены рекреационные зоны.
Тем более, что многими жильцами гаражи давно не используются по назначению. Часть жителей хранит в них личные вещи, а некоторые постройки сдаются в аренду как коммерческая площадь.
Тем более, что многими жильцами гаражи давно не используются по назначению. Часть жителей хранит в них личные вещи, а некоторые постройки сдаются в аренду как коммерческая площадь.
В частных гаражах нередко размещаются небольшие магазинчики и лавки по продаже продуктов, овощей и фруктов.
В частных гаражах нередко размещаются небольшие магазинчики и лавки по продаже продуктов, овощей и фруктов.
В некоторых районах города, например в Сабуртало, часто жители выступают против сноса своих гаражей.
В некоторых районах города, например в Сабуртало, часто жители выступают против сноса своих гаражей.
Жители не хотят лишаться бесплатного склада для старых вещей или заработка от сдачи гаражей в аренду под магазин.
Жители не хотят лишаться бесплатного склада для старых вещей или заработка от сдачи гаражей в аренду под магазин.
Но там, где до разума людей удается достучаться, процесс идет вперед.
Но там, где до разума людей удается достучаться, процесс идет вперед.
И огромная территория, ранее занятая гаражами, высвобождается.
И огромная территория, ранее занятая гаражами, высвобождается.
Медленно, но постепенно таких гаражей становится все меньше.
Медленно, но постепенно таких гаражей становится все меньше.
Жители должны позитивно оценивать такие изменения, ведь это делается для их блага и удобства.
Жители должны позитивно оценивать такие изменения, ведь это делается для их блага и удобства.
Вместо гаражей скоро тут появятся тренажеры, детские и спортивные площадки и садик со скамейками.
Вместо гаражей скоро тут появятся тренажеры, детские и спортивные площадки и садик со скамейками.