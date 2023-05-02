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В Тбилиси сносят гаражи: что будет на освободившемся месте? – фото
В Тбилиси сносят гаражи: что будет на освободившемся месте? – фото
Снос частных гаражей в столице Грузии продолжается несмотря на сложности. В чем они заключаются и как проходит демонтаж построек – смотрите в фотоленте Sputnik... 02.05.2023, Sputnik Грузия
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Вместо гаражей во дворах жилых домов мэрия города строит спортивные и детские площадки, тренажеры, обустраивает скверы и сады.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, тбилиси, общество, транспорт, транспорт в грузии, машины, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, тбилиси, общество, транспорт, транспорт в грузии, машины, фото

В Тбилиси сносят гаражи: что будет на освободившемся месте? – фото

12:52 02.05.2023 (обновлено: 13:00 02.05.2023)
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Снос частных гаражей в столице Грузии продолжается несмотря на сложности. В чем они заключаются и как проходит демонтаж построек – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Вместо гаражей во дворах жилых домов мэрия города строит спортивные и детские площадки, тренажеры, обустраивает скверы и сады.
© photo: Sputnik / Stringer

Процесс сноса частных гаражей проходит в спальном районе Варкетили на окраине столицы Грузии.

Процесс сноса частных гаражей проходит в спальном районе Варкетили на окраине столицы Грузии. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Процесс сноса частных гаражей проходит в спальном районе Варкетили на окраине столицы Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Частные гаражи тут - настоящие капитальные постройки.

Частные гаражи тут - настоящие капитальные постройки. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Частные гаражи тут - настоящие капитальные постройки.

© photo: Sputnik / Stringer

Такие гаражи даже могут быть приватизированы и на их снос требуется разрешение владельцев.

Такие гаражи даже могут быть приватизированы и на их снос требуется разрешение владельцев. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Такие гаражи даже могут быть приватизированы и на их снос требуется разрешение владельцев.

© photo: Sputnik / Stringer

Глава администрации района и депутат парламента от Варкетили в последние годы прилагают немало усилий для развития инфраструктуры.

Глава администрации района и депутат парламента от Варкетили в последние годы прилагают немало усилий для развития инфраструктуры. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Глава администрации района и депутат парламента от Варкетили в последние годы прилагают немало усилий для развития инфраструктуры.

© photo: Sputnik / Stringer

Вместо гаражей, которые сносят, будут построены рекреационные зоны.

Вместо гаражей, которые сносят, будут построены рекреационные зоны. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Вместо гаражей, которые сносят, будут построены рекреационные зоны.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем более, что многими жильцами гаражи давно не используются по назначению. Часть жителей хранит в них личные вещи, а некоторые постройки сдаются в аренду как коммерческая площадь.

Тем более, что многими жильцами гаражи давно не используются по назначению. Часть жителей хранит в них личные вещи, а некоторые постройки сдаются в аренду как коммерческая площадь. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Тем более, что многими жильцами гаражи давно не используются по назначению. Часть жителей хранит в них личные вещи, а некоторые постройки сдаются в аренду как коммерческая площадь.

© photo: Sputnik / Stringer

В частных гаражах нередко размещаются небольшие магазинчики и лавки по продаже продуктов, овощей и фруктов.

В частных гаражах нередко размещаются небольшие магазинчики и лавки по продаже продуктов, овощей и фруктов. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

В частных гаражах нередко размещаются небольшие магазинчики и лавки по продаже продуктов, овощей и фруктов.

© photo: Sputnik / Stringer

В некоторых районах города, например в Сабуртало, часто жители выступают против сноса своих гаражей.

В некоторых районах города, например в Сабуртало, часто жители выступают против сноса своих гаражей. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

В некоторых районах города, например в Сабуртало, часто жители выступают против сноса своих гаражей.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители не хотят лишаться бесплатного склада для старых вещей или заработка от сдачи гаражей в аренду под магазин.

Жители не хотят лишаться бесплатного склада для старых вещей или заработка от сдачи гаражей в аренду под магазин. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Жители не хотят лишаться бесплатного склада для старых вещей или заработка от сдачи гаражей в аренду под магазин.

© photo: Sputnik / Stringer

Но там, где до разума людей удается достучаться, процесс идет вперед.

Но там, где до разума людей удается достучаться, процесс идет вперед. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но там, где до разума людей удается достучаться, процесс идет вперед.

© photo: Sputnik / Stringer

И огромная территория, ранее занятая гаражами, высвобождается.

И огромная территория, ранее занятая гаражами, высвобождается. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

И огромная территория, ранее занятая гаражами, высвобождается.

© photo: Sputnik / Stringer

Медленно, но постепенно таких гаражей становится все меньше.

Медленно, но постепенно таких гаражей становится все меньше. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Медленно, но постепенно таких гаражей становится все меньше.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители должны позитивно оценивать такие изменения, ведь это делается для их блага и удобства.

Жители должны позитивно оценивать такие изменения, ведь это делается для их блага и удобства. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Жители должны позитивно оценивать такие изменения, ведь это делается для их блага и удобства.

© photo: Sputnik / Stringer

Вместо гаражей скоро тут появятся тренажеры, детские и спортивные площадки и садик со скамейками.

Вместо гаражей скоро тут появятся тренажеры, детские и спортивные площадки и садик со скамейками. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Вместо гаражей скоро тут появятся тренажеры, детские и спортивные площадки и садик со скамейками.

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