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В Тбилиси сносят гаражи: что будет на освободившемся месте? – фото

В Тбилиси сносят гаражи: что будет на освободившемся месте? – фото

Снос частных гаражей в столице Грузии продолжается несмотря на сложности. В чем они заключаются и как проходит демонтаж построек – смотрите в фотоленте Sputnik... 02.05.2023, Sputnik Грузия

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Вместо гаражей во дворах жилых домов мэрия города строит спортивные и детские площадки, тренажеры, обустраивает скверы и сады.

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