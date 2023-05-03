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Air Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми
Air Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми
Рейсы Рига-Батуми будут выполняться в течение летнего сезона в неделю два раза 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Латвийская авиакомпания Air Baltic возобновила полеты в направлении Батуми (Аджария), сообщает "ТАВ Джорджия". Уже выполнен первый рейс во время весеннего сезона 2023 года из Риги в Батуми. В Аджарию из Риги прилетели 119 пассажиров. Рейсы Рига-Батуми будут выполняться в течение летнего сезона в неделю два раза. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в направлении Рига-Тбилиси. В Тбилисском аэропорту авиакомпания выполняет рейсы в неделю пять раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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аджария, рига, новости, туризм, грузия, батуми, латвия
аджария, рига, новости, туризм, грузия, батуми, латвия

Air Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми

16:49 03.05.2023
© Tbilisi and Batumi International AirportsAir Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми
Air Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
© Tbilisi and Batumi International Airports
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Рейсы Рига-Батуми будут выполняться в течение летнего сезона в неделю два раза
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Латвийская авиакомпания Air Baltic возобновила полеты в направлении Батуми (Аджария), сообщает "ТАВ Джорджия".
Уже выполнен первый рейс во время весеннего сезона 2023 года из Риги в Батуми. В Аджарию из Риги прилетели 119 пассажиров.
Рейсы Рига-Батуми будут выполняться в течение летнего сезона в неделю два раза.
Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в направлении Рига-Тбилиси. В Тбилисском аэропорту авиакомпания выполняет рейсы в неделю пять раз.
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