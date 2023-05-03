https://sputnik-georgia.ru/20230503/air-baltic-vozobnovila-reysy-v-napravlenii-batumi-277316741.html

Air Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми

Air Baltic возобновила рейсы в направлении Батуми

Рейсы Рига-Батуми будут выполняться в течение летнего сезона в неделю два раза 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Латвийская авиакомпания Air Baltic возобновила полеты в направлении Батуми (Аджария), сообщает "ТАВ Джорджия". Уже выполнен первый рейс во время весеннего сезона 2023 года из Риги в Батуми. В Аджарию из Риги прилетели 119 пассажиров. Рейсы Рига-Батуми будут выполняться в течение летнего сезона в неделю два раза. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в направлении Рига-Тбилиси. В Тбилисском аэропорту авиакомпания выполняет рейсы в неделю пять раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аджария, рига, новости, туризм, грузия, батуми, латвия