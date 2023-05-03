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Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно ограничат
Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно ограничат
Ограничения в городе будут действовать из-за запланированных киносъемок 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T16:28+0400
2023-05-03T16:28+0400
2023-05-03T16:28+0400
ладо гудиашвили
тбилиси
грузия
новости
общество
мэрия тбилиси
грузинские дороги, машины и их водители
дороги
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Движение автотранспорта на территории, прилегающей к площади Орбелиани в Тбилиси, временно будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Ограничение движения транспорта планируется на дорожном участке, расположенном на пересечении поворота Гудиашвили и улицы Ладо Гудиашвили, до пересечения улиц Абашидзе и Вачнадзе. Ограничения будут действовать из-за запланированных киносъемок 4 мая с 08:00 до 20:00. В течение этого периода автомобили, направляющиеся с улицы Ладо Гудиашвили, смогут передвигаться с поворота Гудиашвили на проспекте Руставели, а затем продолжить движение через улицы Пурцеладзе, Табукашвили, Бараташвили и Абашидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ладо гудиашвили, тбилиси, грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
ладо гудиашвили, тбилиси, грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно ограничат
Ограничения в городе будут действовать из-за запланированных киносъемок
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Движение автотранспорта на территории, прилегающей к площади Орбелиани в Тбилиси, временно будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Ограничение движения транспорта планируется на дорожном участке, расположенном на пересечении поворота Гудиашвили и улицы Ладо Гудиашвили, до пересечения улиц Абашидзе и Вачнадзе.
Ограничения будут действовать из-за запланированных киносъемок 4 мая с 08:00 до 20:00.
В течение этого периода автомобили, направляющиеся с улицы Ладо Гудиашвили, смогут передвигаться с поворота Гудиашвили на проспекте Руставели, а затем продолжить движение через улицы Пурцеладзе, Табукашвили, Бараташвили и Абашидзе.