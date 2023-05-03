https://sputnik-georgia.ru/20230503/gollivudskie-trenery-pomogut-gruzii-v-razvitii-mestnoy-kinoindustrii-277317957.html

Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии

Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии

Американцы научат местных кинематографистов актуальным ​​методам сбора финансов на производство фильма и подбору кинолокаций 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T17:47+0400

2023-05-03T17:47+0400

2023-05-03T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Голливудские тренеры посетили Грузию с целью повышения компетентности грузинских представителей киноиндустрии и приближения отрасли к международным стандартам, говорится в сообщении агентства "Производи в Грузии". Американские эксперты проведут в Тбилиси пятидневные интенсивные тренинги и мастер-классы. Участников семинаров познакомят с инструментами и ​​методами сбора финансов на производство фильма и способами подбора интересных локаций.Тренинги грузинским кинематографистам проведут локейшн-скаут и менеджер Бекки Брейк и продюсер Джанет Мило, которая имеет 20-летний профессиональный опыт. "Оба тренера являются известными профессионалами киноиндустрии и имеют многолетний опыт работы с ведущими голливудскими студиями. А этот тренинг будет способствовать повышению квалификации грузинских кинопродюсеров и позволит нам привлечь и реализовать в Грузии больше проектов", – сказал Габриадзе. По словам заместителя директора "Производи в Грузии" Ираклия Габриадзе, данный тренинг был организован в рамках активного сотрудничества с представителями киноиндустрии. Визит в страну опытных представителей из Голливуда и обучение местных кинематографистов проходит в рамках программы "Снимай в Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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