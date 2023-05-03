Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
© Courtesy of Enterprise GeorgiaГолливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
© Courtesy of Enterprise Georgia
Американцы научат местных кинематографистов актуальным методам сбора финансов на производство фильма и подбору кинолокаций
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Голливудские тренеры посетили Грузию с целью повышения компетентности грузинских представителей киноиндустрии и приближения отрасли к международным стандартам, говорится в сообщении агентства "Производи в Грузии".
© Courtesy of Enterprise GeorgiaГолливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
© Courtesy of Enterprise Georgia
Американские эксперты проведут в Тбилиси пятидневные интенсивные тренинги и мастер-классы. Участников семинаров познакомят с инструментами и методами сбора финансов на производство фильма и способами подбора интересных локаций.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaГолливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
© Courtesy of Enterprise Georgia
Тренинги грузинским кинематографистам проведут локейшн-скаут и менеджер Бекки Брейк и продюсер Джанет Мило, которая имеет 20-летний профессиональный опыт.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaГолливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
© Courtesy of Enterprise Georgia
"Оба тренера являются известными профессионалами киноиндустрии и имеют многолетний опыт работы с ведущими голливудскими студиями. А этот тренинг будет способствовать повышению квалификации грузинских кинопродюсеров и позволит нам привлечь и реализовать в Грузии больше проектов", – сказал Габриадзе.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaГолливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии
© Courtesy of Enterprise Georgia
По словам заместителя директора "Производи в Грузии" Ираклия Габриадзе, данный тренинг был организован в рамках активного сотрудничества с представителями киноиндустрии.
Визит в страну опытных представителей из Голливуда и обучение местных кинематографистов проходит в рамках программы "Снимай в Грузии".