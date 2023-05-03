https://sputnik-georgia.ru/20230503/kak-svyazany-neudachi-oppozitsii-i-zdorove-saakashvili--mnenie-politologa-277321408.html

Как связаны неудачи оппозиции и здоровье Саакашвили – мнение политолога

Как связаны неудачи оппозиции и здоровье Саакашвили – мнение политолога

Никто из тяжело больных заключенных в Грузии не лежит в палате-люкс, заявила политолог 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T19:10+0400

2023-05-03T19:10+0400

2023-05-03T19:36+0400

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нана девдариани

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ТБИЛИСИ, 3 мая— Sputnik. Проблема со здоровьем экс-президента Михаила Саакашвили всегда актуализируется тогда, когда его партия "Единое национальное движение" или остальной оппозиционный фланг претерпевают явные политические неудачи, заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Однако суд отказался освобождать Саакашвили, посчитав убедительными доводы, что экс-президент сам виноват в своем состоянии. Оценивая ситуацию с экс-президентом, политолог заявила, что в Грузии очень много заключенных тяжело больны и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, но никто из них до сих пор не проводил столько времени в клинике, сколько Саакашвили. "Та же самая история, как у Джорджа Оруэлла (британский писатель – ред.), что "все животные равны, а некоторые особенно равны". Все, что говорится в отношении Саакашвили, не работает в отношении других заключенных. Я не наблюдаю тяжело больных людей, которых перевели из тюрьмы и год с лишним содержат в двухкомнатной палате-люкс", – заявила она. Как отметила Девдариани, отправка Саакашвили на лечение в клинику будет морально оправданна, если и другим заключенным в Грузии дадут такую возможность. "У меня очень хорошая память, и я вспомнила Юлию Тимошенко, которая умирала в тюремной камере, и как-только вышла на свободу она сразу выступила на митинге и почти сразу встала на "лабутены". То есть воздух свободы так действует на некоторых политиков", – отметила Девдариани. Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".

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