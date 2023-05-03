https://sputnik-georgia.ru/20230503/kiev-popytalsya-nanesti-udar-bespilotnikami-po-kremlyu-277316327.html

Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю

Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю

Российские власти заявили, что оставляют за собой право ответить на это нападение – где и когда посчитают нужным 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T16:08+0400

2023-05-03T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Власти Украины попытались нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства. В результате удара беспилотниками никто не пострадал, отметили в администрации президента. Российские власти расценили это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне празднования Дня Победы. Кремль оставляет за собой право ответить на это нападение – где и когда посчитает нужным, отмечено в заявлении.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы провести парад на Красной площади по случаю Дня Победы остаются в силе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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