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Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю
Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю
Российские власти заявили, что оставляют за собой право ответить на это нападение – где и когда посчитают нужным 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T16:08+0400
2023-05-03T16:08+0400
2023-05-03T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Власти Украины попытались нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства. В результате удара беспилотниками никто не пострадал, отметили в администрации президента. Российские власти расценили это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне празднования Дня Победы. Кремль оставляет за собой право ответить на это нападение – где и когда посчитает нужным, отмечено в заявлении.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы провести парад на Красной площади по случаю Дня Победы остаются в силе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
в мире, новости, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю
16:08 03.05.2023 (обновлено: 16:24 03.05.2023)
Российские власти заявили, что оставляют за собой право ответить на это нападение – где и когда посчитают нужным
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik.
Власти Украины попытались нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на администрацию главы государства.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", – говорится в публикации.
В результате удара беспилотниками никто не пострадал, отметили в администрации президента.
Российские власти расценили это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне празднования Дня Победы.
Кремль оставляет за собой право ответить на это нападение – где и когда посчитает нужным, отмечено в заявлении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы провести парад на Красной площади по случаю Дня Победы остаются в силе.