Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
© photo: Sputnik / Saakov/
Сегодня великой грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 82 года
Sputnik Грузия поздравляет культовую шахматистку, желает ей крепкого здоровья, долголетия и побед, а также предлагает читателям узнать интересные факты из жизни знаменитой Ноны Гаприндашвили.
Школьница из Зугдиди Нона Гариндашвили в 60-е годы XX века возвела любовь к шахматам в Грузии на новый уровень. Заниматься этим видом спорта стало престижно вне зависимости от пола. Своими победами на международных турнирах Гаприндашвили заставила заговорить о себе весь шахматный мир.
© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy / / Перейти в фотобанкЧлены Олимпийской сборной команды СССР по шахматам (слева направо) Майя Чибурданидзе, Нана Иоселиани и Нона Гаприндашвили
Члены Олимпийской сборной команды СССР по шахматам (слева направо) Майя Чибурданидзе, Нана Иоселиани и Нона Гаприндашвили
© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy //
Гаприндашвили научили играть в шахматы старшие братья, когда ей было пять лет. Однажды один из братьев из-за простуды не смог участвовать в турнире по шахматам, который проходил в Доме пионеров в Зугдиди. Нона села за доску вместо него и быстро поставила мат сопернику, который был на несколько лет старше нее.
В 15 лет Гаприндашвили стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.
© photo: Sputnik / Сааков / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нонна Гаприндашвили с Тамазом Георгадзе
Чемпионка мира по шахматам Нонна Гаприндашвили с Тамазом Георгадзе
© photo: Sputnik / Сааков/
Гаприндашвили первой среди женщин была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин – в 1978 году.
В честь Гаприндашвили были названы духи тбилисской фабрики "Иверия", помещенные в керамический флакон в виде шахматной фигуры.
© FB / Ministry of Penitentiary and Probation / Шахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными
Шахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными
© FB / Ministry of Penitentiary and Probation /
В честь своего 75-летия была награждена президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым драгоценным шахматным Оскаром "Каисса".
Любимым футболистом Ноны Гаприндашвили является аргентинец Лео Месси, от которого она получила в подарок футболку с автографом.
© Georgian Chess FederationНона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси
Нона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси
© Georgian Chess Federation
В сентябре 2021 года шахматистка подала иск против компании Netflix в калифорнийский суд. Суть претензий Гаприндашвили заключалась во фразе, которую произносит один из комментаторов матча главной героини сериала "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") Бет Хармон против шахматиста из СССР Боргова:
"Единственное, что в ней необычно, – это ее пол. Но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами".
Спустя год Netflix согласился урегулировать иск о неправильном указании заслуг легендарной грузинской шахматистки. Сумма, которую они обязались выплатить Гаприндашвили, не называется.
© photo : press-service of the Government of GeorgiaПятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
© photo : press-service of the Government of Georgia
Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.