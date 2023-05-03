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https://sputnik-georgia.ru/20230503/legendarnoy-none-gaprindashvili-82-top-5-interesnykh-faktov-o-shakhmatistke-277313874.html
Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке
Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке
Сегодня великой грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 82 года 03.05.2023, Sputnik Грузия
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2023-05-03T16:06+0400
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зугдиди
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Sputnik Грузия поздравляет культовую шахматистку, желает ей крепкого здоровья, долголетия и побед, а также предлагает читателям узнать интересные факты из жизни знаменитой Ноны Гаприндашвили.Школьница из Зугдиди Нона Гариндашвили в 60-е годы XX века возвела любовь к шахматам в Грузии на новый уровень. Заниматься этим видом спорта стало престижно вне зависимости от пола. Своими победами на международных турнирах Гаприндашвили заставила заговорить о себе весь шахматный мир. Гаприндашвили научили играть в шахматы старшие братья, когда ей было пять лет. Однажды один из братьев из-за простуды не смог участвовать в турнире по шахматам, который проходил в Доме пионеров в Зугдиди. Нона села за доску вместо него и быстро поставила мат сопернику, который был на несколько лет старше нее. В 15 лет Гаприндашвили стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. Гаприндашвили первой среди женщин была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин – в 1978 году. В честь Гаприндашвили были названы духи тбилисской фабрики "Иверия", помещенные в керамический флакон в виде шахматной фигуры. В честь своего 75-летия была награждена президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым драгоценным шахматным Оскаром "Каисса". Любимым футболистом Ноны Гаприндашвили является аргентинец Лео Месси, от которого она получила в подарок футболку с автографом. В сентябре 2021 года шахматистка подала иск против компании Netflix в калифорнийский суд. Суть претензий Гаприндашвили заключалась во фразе, которую произносит один из комментаторов матча главной героини сериала "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") Бет Хармон против шахматиста из СССР Боргова: Спустя год Netflix согласился урегулировать иск о неправильном указании заслуг легендарной грузинской шахматистки. Сумма, которую они обязались выплатить Гаприндашвили, не называется. Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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нона гаприндашвили, netflix, фиде, кирсан илюмжинов, тбилиси, зугдиди, грузия, новости
нона гаприндашвили, netflix, фиде, кирсан илюмжинов, тбилиси, зугдиди, грузия, новости

Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке

16:06 03.05.2023
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
© photo: Sputnik / Saakov
/
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Сегодня великой грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 82 года
Sputnik Грузия поздравляет культовую шахматистку, желает ей крепкого здоровья, долголетия и побед, а также предлагает читателям узнать интересные факты из жизни знаменитой Ноны Гаприндашвили.
Школьница из Зугдиди Нона Гариндашвили в 60-е годы XX века возвела любовь к шахматам в Грузии на новый уровень. Заниматься этим видом спорта стало престижно вне зависимости от пола. Своими победами на международных турнирах Гаприндашвили заставила заговорить о себе весь шахматный мир.
© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy /  / Перейти в фотобанкЧлены Олимпийской сборной команды СССР по шахматам (слева направо) Майя Чибурданидзе, Нана Иоселиани и Нона Гаприндашвили
Члены Олимпийской сборной команды СССР по шахматам (слева направо) Майя Чибурданидзе, Нана Иоселиани и Нона Гаприндашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Члены Олимпийской сборной команды СССР по шахматам (слева направо) Майя Чибурданидзе, Нана Иоселиани и Нона Гаприндашвили
© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy /
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Гаприндашвили научили играть в шахматы старшие братья, когда ей было пять лет. Однажды один из братьев из-за простуды не смог участвовать в турнире по шахматам, который проходил в Доме пионеров в Зугдиди. Нона села за доску вместо него и быстро поставила мат сопернику, который был на несколько лет старше нее.
В 15 лет Гаприндашвили стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.
© photo: Sputnik / Сааков / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нонна Гаприндашвили с Тамазом Георгадзе
Чемпионка мира по шахматам Нонна Гаприндашвили с Тамазом Георгадзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Чемпионка мира по шахматам Нонна Гаприндашвили с Тамазом Георгадзе
© photo: Sputnik / Сааков
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Гаприндашвили первой среди женщин была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин – в 1978 году.
В честь Гаприндашвили были названы духи тбилисской фабрики "Иверия", помещенные в керамический флакон в виде шахматной фигуры.
© FB / Ministry of Penitentiary and Probation / Шахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными
Шахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Шахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными
© FB / Ministry of Penitentiary and Probation /
В честь своего 75-летия была награждена президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым драгоценным шахматным Оскаром "Каисса".
Любимым футболистом Ноны Гаприндашвили является аргентинец Лео Месси, от которого она получила в подарок футболку с автографом.
© Georgian Chess FederationНона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси
Нона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Нона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси
© Georgian Chess Federation
В сентябре 2021 года шахматистка подала иск против компании Netflix в калифорнийский суд. Суть претензий Гаприндашвили заключалась во фразе, которую произносит один из комментаторов матча главной героини сериала "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") Бет Хармон против шахматиста из СССР Боргова:

"Единственное, что в ней необычно, – это ее пол. Но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами".

Спустя год Netflix согласился урегулировать иск о неправильном указании заслуг легендарной грузинской шахматистки. Сумма, которую они обязались выплатить Гаприндашвили, не называется.
© photo : press-service of the Government of GeorgiaПятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
© photo : press-service of the Government of Georgia
Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.
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