https://sputnik-georgia.ru/20230503/legendarnoy-none-gaprindashvili-82-top-5-interesnykh-faktov-o-shakhmatistke-277313874.html

Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке

Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке

Сегодня великой грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 82 года 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T16:06+0400

2023-05-03T16:06+0400

2023-05-03T16:06+0400

нона гаприндашвили

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фиде

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Sputnik Грузия поздравляет культовую шахматистку, желает ей крепкого здоровья, долголетия и побед, а также предлагает читателям узнать интересные факты из жизни знаменитой Ноны Гаприндашвили.Школьница из Зугдиди Нона Гариндашвили в 60-е годы XX века возвела любовь к шахматам в Грузии на новый уровень. Заниматься этим видом спорта стало престижно вне зависимости от пола. Своими победами на международных турнирах Гаприндашвили заставила заговорить о себе весь шахматный мир. Гаприндашвили научили играть в шахматы старшие братья, когда ей было пять лет. Однажды один из братьев из-за простуды не смог участвовать в турнире по шахматам, который проходил в Доме пионеров в Зугдиди. Нона села за доску вместо него и быстро поставила мат сопернику, который был на несколько лет старше нее. В 15 лет Гаприндашвили стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. Гаприндашвили первой среди женщин была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин – в 1978 году. В честь Гаприндашвили были названы духи тбилисской фабрики "Иверия", помещенные в керамический флакон в виде шахматной фигуры. В честь своего 75-летия была награждена президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым драгоценным шахматным Оскаром "Каисса". Любимым футболистом Ноны Гаприндашвили является аргентинец Лео Месси, от которого она получила в подарок футболку с автографом. В сентябре 2021 года шахматистка подала иск против компании Netflix в калифорнийский суд. Суть претензий Гаприндашвили заключалась во фразе, которую произносит один из комментаторов матча главной героини сериала "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") Бет Хармон против шахматиста из СССР Боргова: Спустя год Netflix согласился урегулировать иск о неправильном указании заслуг легендарной грузинской шахматистки. Сумма, которую они обязались выплатить Гаприндашвили, не называется. Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нона гаприндашвили, netflix, фиде, кирсан илюмжинов, тбилиси, зугдиди, грузия, новости