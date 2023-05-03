https://sputnik-georgia.ru/20230503/narodnye-primety-na-proklov-den-2023-chto-nelzya-delat-4-maya-277300520.html

Народные приметы на Проклов день 2023: что нельзя делать 4 мая?

Народные приметы на Проклов день 2023: что нельзя делать 4 мая?

Православная церковь 4 мая поминает епископа Януария, священномученика Прокла и других мучеников, принявших смерть за Христа в начале IV века 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T13:10+0400

2023-05-03T13:10+0400

2023-05-03T13:10+0400

справки

религия

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Праздник в народе называют Проклов день, с которым связано много запретов и примет, так как в старину в этот день славяне защищали себя и близких различными заговорами и ритуалами от нечистой силы. Что нельзя делать в Проклов день: какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать?В Проклов день нельзя рубить деревья или делать что-либо другое, что может причинить природе урон – это плохая примета, предвещающая нарушителям голод и болезни. По народным приметам нельзя в Проклов день надевать вещи красного цвета – семейная жизнь может разладиться. Нельзя в Проклов день долго держать открытыми окна и двери – в старину верили, что в дом могут проникнуть потусторонние силы. Есть примета, что защититься от них можно, если окропить оконные и дверные проемы святой водой. В Проклов день нельзя ходить в незнакомые места, лес и даже в гости, чтобы избежать встречи с нечистью. По приметам 4 мая желательно провести дома, в семейном кругу – ухаживать за животными, привести жилище в порядок и развесить в помещение чеснок и чертополох для защиты от "непрошенных гостей". По народным приметам нельзя в Проклов день рвать бездумно травы и растения – травники верили, что 4 мая в них течет яд. Нельзя в Проклов день ходить на кладбище, где 4 мая встречаются ведьмы и колдуны – могут навести порчу. Народные приметы По народным приметам 4 мая ожидается гроза, если ночью звезды ясные и мерцающие. Гром в Проклов день – хорошая примета, значит, урожай ожидается обильный. По приметам лето предстоит жаркое и засушливое, если черемуха на Проклов день вся покрылась цветами, ну а если в этот день расцвела яблоня – летний сезон будет теплым и приятным. Хорошая примета встретить 4 мая на пути муравья с добычей – значит, зерновые культуры дадут хорошие всходы. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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