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Национальная гордость Грузии – премьер поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения
Национальная гордость Грузии – премьер поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения
Нона Гаприндашвили вошла в историю как первая женщина-гроссмейстер 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T11:59+0400
2023-05-03T11:59+0400
2023-05-03T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с днем рождения международного гроссмейстера, легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили. Ноне Гаприндашвили 3 мая исполнилось 82 года. Как отметил премьер в своем поздравлении, благодаря Гаприндашвили о Грузии узнал весь мир. Глава правительства пожелал Ноне Гаприндашвили, большому патриоту страны, посвятившей всю свою жизнь родине, долгих лет жизни, здоровья и бодрости. Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети). В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, нона гаприндашвили, ираклий гарибашвили, спорт
Национальная гордость Грузии – премьер поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения
11:59 03.05.2023 (обновлено: 12:41 03.05.2023)
Нона Гаприндашвили вошла в историю как первая женщина-гроссмейстер
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с днем рождения международного гроссмейстера, легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили.
Ноне Гаприндашвили 3 мая исполнилось 82 года.
"Поздравляю с днем рождения одну из величайших и знаменитых шахматисток мира, международного гроссмейстера, национальную гордость Грузии, легендарную Нону Гаприндашвили", – говорится в поздравлении премьера.
Как отметил премьер в своем поздравлении, благодаря Гаприндашвили о Грузии узнал весь мир.
"Благодаря своему феноменальному таланту и самоотверженному труду Нона Гаприндашвили познакомила весь мир с нашей страной, ее имя до сих пор громко звучит в мире шахмат, что особенно гордо и радостно для нас, ее поклонников", – говорится в поздравлении.
Глава правительства пожелал Ноне Гаприндашвили, большому патриоту страны, посвятившей всю свою жизнь родине, долгих лет жизни, здоровья и бодрости.
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).
В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером.
Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.