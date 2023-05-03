https://sputnik-georgia.ru/20230503/natsionalnaya-gordost-gruzii---premer-pozdravil-nonu-gaprindashvili-s-dnem-rozhdeniya-277295870.html

Национальная гордость Грузии – премьер поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения

Национальная гордость Грузии – премьер поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения

Нона Гаприндашвили вошла в историю как первая женщина-гроссмейстер 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T11:59+0400

2023-05-03T11:59+0400

2023-05-03T12:41+0400

грузия

новости

нона гаприндашвили

ираклий гарибашвили

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23671/06/236710681_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e6daa8fb8a43d50186526501dd0b09f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с днем рождения международного гроссмейстера, легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили. Ноне Гаприндашвили 3 мая исполнилось 82 года. Как отметил премьер в своем поздравлении, благодаря Гаприндашвили о Грузии узнал весь мир. Глава правительства пожелал Ноне Гаприндашвили, большому патриоту страны, посвятившей всю свою жизнь родине, долгих лет жизни, здоровья и бодрости. Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети). В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, нона гаприндашвили, ираклий гарибашвили, спорт