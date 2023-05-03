https://sputnik-georgia.ru/20230503/oshibochno-stavit-vopros-takim-obrazom---v-gruzii-otvetili-na-zayavlenie-evroparlamentariya-277300212.html

"Ошибочно ставить вопрос таким образом" – в Грузии ответили на заявление европарламентария

"Ошибочно ставить вопрос таким образом" – в Грузии ответили на заявление европарламентария

Немецкий политик заявила, что если Грузия получит статус страны-кандидата на вступление в ЕС, то только потому что этого заслуживает грузинский народ, а не... 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T12:51+0400

2023-05-03T12:51+0400

2023-05-03T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Европейские политики пытаются отделить власть Грузии от грузинского народа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, написала в соцсети, что если ЕС предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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