https://sputnik-georgia.ru/20230503/programma-ambassadory-russkogo-yazyka-proydet-v-gruzii-armenii-i-azerbaydzhane-277313065.html

Программа "Амбассадоры русского языка" пройдет в Грузии, Армении и Азербайджане

Программа "Амбассадоры русского языка" пройдет в Грузии, Армении и Азербайджане

Цель мероприятий – повысить интерес к русскому языку, литературе и культуре через развитие неформальных русскоязычных сообществ за рубежом 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Просветительские мероприятия Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" пройдут при поддержке Фонда Горчакова в Грузии, Армении и Азербайджане.Эта экспедиция станет завершающим выездом в зарубежные страны в рамках программы "Амбассадоры русского языка", которая в 2023 году уже прошла в Казахстане и Турции.Цель мероприятий – повысить интерес к русскому языку, литературе, культуре через развитие неформальных русскоязычных сообществ за рубежом. Программа включает в себя следующие компоненты:В числе экспертов конференции представлены:В Ереване программа "Амбассадоры русского языка" пройдет 14-15 мая, в Тбилиси – 17 мая, в Баку – 20-21 мая. Программа и регистрация на мероприятия доступны по ссылке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, казахстан, азербайджан, армения, фонд горчакова, русский язык, россия