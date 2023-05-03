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Программа "Амбассадоры русского языка" пройдет в Грузии, Армении и Азербайджане
Программа "Амбассадоры русского языка" пройдет в Грузии, Армении и Азербайджане
Цель мероприятий – повысить интерес к русскому языку, литературе и культуре через развитие неформальных русскоязычных сообществ за рубежом 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T15:14+0400
2023-05-03T15:14+0400
2023-05-03T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Просветительские мероприятия Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" пройдут при поддержке Фонда Горчакова в Грузии, Армении и Азербайджане.Эта экспедиция станет завершающим выездом в зарубежные страны в рамках программы "Амбассадоры русского языка", которая в 2023 году уже прошла в Казахстане и Турции.Цель мероприятий – повысить интерес к русскому языку, литературе, культуре через развитие неформальных русскоязычных сообществ за рубежом. Программа включает в себя следующие компоненты:В числе экспертов конференции представлены:В Ереване программа "Амбассадоры русского языка" пройдет 14-15 мая, в Тбилиси – 17 мая, в Баку – 20-21 мая. Программа и регистрация на мероприятия доступны по ссылке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, казахстан, азербайджан, армения, фонд горчакова, русский язык, россия
грузия, культура, новости, казахстан, азербайджан, армения, фонд горчакова, русский язык, россия
Программа "Амбассадоры русского языка" пройдет в Грузии, Армении и Азербайджане
15:14 03.05.2023 (обновлено: 15:18 03.05.2023)
Цель мероприятий – повысить интерес к русскому языку, литературе и культуре через развитие неформальных русскоязычных сообществ за рубежом
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Просветительские мероприятия Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" пройдут при поддержке Фонда Горчакова в Грузии, Армении и Азербайджане.
Эта экспедиция станет завершающим выездом в зарубежные страны в рамках программы "Амбассадоры русского языка", которая в 2023 году уже прошла в Казахстане и Турции.
Целевая аудитория программы – молодые студенты, преподаватели, филологи, журналисты, представители общественных организаций, занимающихся вопросами публичной дипломатии и международного сотрудничества, поклонники русского языка, литературы и культуры.
Цель мероприятий – повысить интерес к русскому языку, литературе, культуре через развитие неформальных русскоязычных сообществ за рубежом. Программа включает в себя следующие компоненты:
лекцию "Какими будут новые правила русской орфографии?";
викторину на тему русского языка и литературы;
творческую встречу с писателем.
В числе экспертов конференции представлены:
Анна Матвеева, прозаик, редактор, автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Завидное чувство Веры Стениной" и "Каждые сто лет", финалист премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер";
Владимир Пахомов, главный редактор портала "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта;
Ольга Суслова, руководитель социокультурных проектов фонда "Тотальный диктант", программный директор проекта "Библиотека грамотности".
В Ереване программа "Амбассадоры русского языка" пройдет 14-15 мая, в Тбилиси – 17 мая, в Баку – 20-21 мая. Программа и регистрация на мероприятия доступны по ссылке
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