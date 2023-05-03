https://sputnik-georgia.ru/20230503/remontnye-raboty-v-tsentre-tbilisi-na-prospekte-tsereteli-v-razgare---video-277311587.html

Ремонтные работы в центре Тбилиси на проспекте Церетели в разгаре - видео

Ремонтные работы в центре Тбилиси на проспекте Церетели в разгаре - видео

В Тбилиси начался масштабный ремонт проспекта Церетели: он продлится 6 месяцев. Как проходит реабилитация проспекта – смотрите в видео Sputnik Грузия. 03.05.2023, Sputnik Грузия

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Одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте, и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.

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