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Ремонтные работы в центре Тбилиси на проспекте Церетели в разгаре - видео
Ремонтные работы в центре Тбилиси на проспекте Церетели в разгаре - видео
В Тбилиси начался масштабный ремонт проспекта Церетели: он продлится 6 месяцев. Как проходит реабилитация проспекта – смотрите в видео Sputnik Грузия. 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T14:32+0400
2023-05-03T14:32+0400
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Одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте, и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
Ремонтные работы в центре Тбилиси на проспекте Церетели в разгаре - видео
14:32 03.05.2023 (обновлено: 14:39 03.05.2023)
В Тбилиси начался масштабный ремонт проспекта Церетели: он продлится 6 месяцев. Как проходит реабилитация проспекта – смотрите в видео Sputnik Грузия.
Одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте, и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.