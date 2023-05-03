Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси
© Facebook / Tbilisi City Hall
Скейтпарк обустроен на 1,2 тысячи квадратных метрах на улице Воинов за единство Грузии
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Новый скейтпарк отныне есть у жителей Самгорского района Тбилиси – о завершении его строительства на заседании столичного муниципалитета сообщил мэр Каха Каладзе.
Как отметил градоначальник, данный проект является одной из тех многочисленных программ, которые осуществляются для содействия здоровому образу жизни горожан.
"В масштабах столицы активно идет процесс строительства и восстановления спортивной инфраструктуры. Мы осуществили много хороших проектов. Параллельно в городе идет обустройство рекреационных пространств, обновление парков, восстановление, благоустройство скверов", – заявил Каладзе.
Он отметил плодотворное сотрудничество с федерацией футбола, в рамках которого осуществлено много интересных проектов. Среди них проекты футбольных центров, которые дадут возможность будущим поколениям заняться спортом, футболом и в целом внедрить здоровый образ жизни.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета
Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Новый скейтпарк в Самгорском районе разместился на улице Воинов за единство Грузии. По словам Каладзе, данное направление пользуется большой популярностью среди молодежи.
"Я рад, что все парки, в которых мы осуществили проекты такого типа, полны молодыми ребятами. Этот подход продолжится и в будущем", – отметил Каладзе.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси
Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Скейтпарк обустроен на 1,2 тысячи квадратных метрах. Вокруг него озеленена территория в размере двух гектаров земли.
Каладзе также отметил, что "зеленая политика" мэрии Тбилиси радикально отличается от предыдущей: она больше, чем раньше и направлена на максимальный рост зеленых пространств.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси
Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Мэр выразил радость, что количество зеленых пространств в Тбилиси растет.
По словам Каладзе, город хорошо помнит политику, направленную на уничтожение зеленых пространств, продажу спортивных территорий с целью начала разных строительных проектов. Мэрия Тбилиси резко поменяла данный подход, заметил Каладзе.
"У нас особое отношение к тому, чтобы в городе было как можно больше зеленого пространства и благоустроенных парков. Чтобы как можно больше людей могли отдыхать, и мы смогли исправить экологическое положение. Ничего не украшает этот город так, как зеленые пространства. Соответственно, мы продолжаем работу в этом направлении", – заключил Каладзе.
Напомним, мэрия Тбилиси ужесточила "зеленую политику". В частности, ужесточены требования к новым строительствам, обновляется общественный транспорт, создаются новые рекреационные зоны, классифицируются отходы в общественных местах и так далее.
Ранее Каладзе обещал гражданам сделать Тбилиси самым зеленым, комфортным и благоустроенным городом, в котором будет удобно жить людям всех поколений.