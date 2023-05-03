https://sputnik-georgia.ru/20230503/stroitelstvo-skeytparka-zavershilos-v-samgorskom-rayone-tbilisi--277320678.html

Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси

Строительство скейтпарка завершилось в Самгорском районе Тбилиси

Скейтпарк обустроен на 1,2 тысячи квадратных метрах на улице Воинов за единство Грузии 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T18:08+0400

2023-05-03T18:08+0400

2023-05-03T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Новый скейтпарк отныне есть у жителей Самгорского района Тбилиси – о завершении его строительства на заседании столичного муниципалитета сообщил мэр Каха Каладзе. Как отметил градоначальник, данный проект является одной из тех многочисленных программ, которые осуществляются для содействия здоровому образу жизни горожан. Он отметил плодотворное сотрудничество с федерацией футбола, в рамках которого осуществлено много интересных проектов. Среди них проекты футбольных центров, которые дадут возможность будущим поколениям заняться спортом, футболом и в целом внедрить здоровый образ жизни. Новый скейтпарк в Самгорском районе разместился на улице Воинов за единство Грузии. По словам Каладзе, данное направление пользуется большой популярностью среди молодежи. "Я рад, что все парки, в которых мы осуществили проекты такого типа, полны молодыми ребятами. Этот подход продолжится и в будущем", – отметил Каладзе. Скейтпарк обустроен на 1,2 тысячи квадратных метрах. Вокруг него озеленена территория в размере двух гектаров земли. Каладзе также отметил, что "зеленая политика" мэрии Тбилиси радикально отличается от предыдущей: она больше, чем раньше и направлена на максимальный рост зеленых пространств. Мэр выразил радость, что количество зеленых пространств в Тбилиси растет. По словам Каладзе, город хорошо помнит политику, направленную на уничтожение зеленых пространств, продажу спортивных территорий с целью начала разных строительных проектов. Мэрия Тбилиси резко поменяла данный подход, заметил Каладзе. Напомним, мэрия Тбилиси ужесточила "зеленую политику". В частности, ужесточены требования к новым строительствам, обновляется общественный транспорт, создаются новые рекреационные зоны, классифицируются отходы в общественных местах и так далее. Ранее Каладзе обещал гражданам сделать Тбилиси самым зеленым, комфортным и благоустроенным городом, в котором будет удобно жить людям всех поколений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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