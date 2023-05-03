https://sputnik-georgia.ru/20230503/ubiytsa-druga-v-gruzii-provedet-v-tyurme-12-let-277321258.html

Убийца друга в Грузии проведет в тюрьме 12 лет

Убийца друга в Грузии проведет в тюрьме 12 лет

Обвиняемый убил своего друга, нанеся ему шесть ножевых ранений 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T18:50+0400

2023-05-03T18:50+0400

2023-05-03T18:50+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

новости

руставский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005312_935:302:4038:2048_1920x0_80_0_0_c30979ccbabaf92b0e4b1d3c32f4d52e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Суд присяжных признал подсудимого виновным в умышленном убийстве из мести и приговорил к 12 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба ведомства. В Руставском городском суде рассматривалось дело, связанное с убийством из мести. Обвиняемый убил своего друга, нанеся ему шесть ножевых ранений. На следующий день обвиняемый, вооружившись ножом, устроил засаду возле дома жертвы и нанес ему удар ножом. Раненый убежал, но злоумышленник погнался за ним и нанес еще несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. Обвинение представило присяжным доказательства, свидетельствующие о планировании преступления подсудимым и вооруженной засаде. Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали подсудимого виновным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, руставский городской суд