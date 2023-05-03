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Убийца друга в Грузии проведет в тюрьме 12 лет
Убийца друга в Грузии проведет в тюрьме 12 лет
Обвиняемый убил своего друга, нанеся ему шесть ножевых ранений 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T18:50+0400
2023-05-03T18:50+0400
2023-05-03T18:50+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Суд присяжных признал подсудимого виновным в умышленном убийстве из мести и приговорил к 12 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба ведомства. В Руставском городском суде рассматривалось дело, связанное с убийством из мести. Обвиняемый убил своего друга, нанеся ему шесть ножевых ранений. На следующий день обвиняемый, вооружившись ножом, устроил засаду возле дома жертвы и нанес ему удар ножом. Раненый убежал, но злоумышленник погнался за ним и нанес еще несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. Обвинение представило присяжным доказательства, свидетельствующие о планировании преступления подсудимым и вооруженной засаде. Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали подсудимого виновным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, руставский городской суд
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, руставский городской суд
Убийца друга в Грузии проведет в тюрьме 12 лет
Обвиняемый убил своего друга, нанеся ему шесть ножевых ранений
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Суд присяжных признал подсудимого виновным в умышленном убийстве из мести и приговорил к 12 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба ведомства.
В Руставском городском суде рассматривалось дело, связанное с убийством из мести. Обвиняемый убил своего друга, нанеся ему шесть ножевых ранений.
В ходе судебного разбирательства удалось установить
, что погибший и обвиняемый проживали по соседству. Между ними 18 августа 2022 года произошла драка в ресторане, во время которой потерпевший ударил обвиняемого по лицу. Последний решил отомстить.
На следующий день обвиняемый, вооружившись ножом, устроил засаду возле дома жертвы и нанес ему удар ножом. Раненый убежал, но злоумышленник погнался за ним и нанес еще несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.
Обвинение представило присяжным доказательства, свидетельствующие о планировании преступления подсудимым и вооруженной засаде.
Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали подсудимого виновным.