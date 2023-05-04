https://sputnik-georgia.ru/20230504/chadaev-o-popytke-ataki-drona-po-kremlyu-nado-perestraivat-vsyu-sistemu-277353392.html

Чадаев о попытке атаки дрона по Кремлю: надо перестраивать всю систему

Чадаев о попытке атаки дрона по Кремлю: надо перестраивать всю систему

Дрон, который пытался атаковать резиденцию российского президента в Кремле, летел не по спутникам, оператор ориентировался по огням ночного города 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T18:24+0400

2023-05-04T18:24+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог Алексей Чадаев. По словам гостя, беспилотник, вероятнее всего, был запущен с территории России. Как нужно перестроить систему противодронной обороны Москвы? Почему система ПВО не всегда замечает БПЛА? И нужно ли России начинать диверсионную войну против Украины, смотрите в полной версии интервью.

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