https://sputnik-georgia.ru/20230504/den-pamyati-apostola-luki-2023-molitvy-o-chem-prosyat-evangelista-277343784.html

День памяти апостола Луки 2023: молитвы, о чем просят евангелиста

День памяти апостола Луки 2023: молитвы, о чем просят евангелиста

Православная церковь 5 мая поминает евангелиста Луку – одного из числа 70-ти учеников Спасителя и сподвижника первоверховного апостола Павла 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T14:17+0400

2023-05-04T14:17+0400

2023-05-04T14:17+0400

справки

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251574860_0:380:2291:1668_1920x0_80_0_0_83b0aece8f0e73c864baafd6b951b8ca.jpg

Апостол Лука, которого считают первым иконописцем, является покровителем врачей и живописцев. Как жил евангелист Лука, какие молитвы возносят апостолу и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Жизнь евангелиста О происхождении евангелиста Луки в Библии ничего не сказано. Предание повествует, что будущий апостол родился в просвещенной греческой семье в сирийском городе Антиохия (ныне город Антакья в Турции) и, возможно, был единственным автором Евангелия нееврейского происхождения. Лука, с юных лет посвятивший себя науке, был разносторонне одаренным – научившись искусству врачевания, он считался хорошим врачом. Однако, услышав об Иисусе, Лука отправился в Палестину и стал одним из учеников Спасителя, еще при Его земной жизни был послан на первую проповедь. Евангелист участвовал во втором миссионерском путешествии апостола Павла и с тех пор повсюду его сопровождал. Мученическую смерть принял в городе Фивы (Греция). Евангелие Лука написал в 62-63 годах нашей эры под руководством апостола Павла в Риме. Это третья книга Нового Завета, в которой подробно изложены жизнь и проповеди Спасителя. Книгу "Деяния святых апостолов" также написал евангелист – в ней он повествует о жизни, проповедях, трудах и чудесах учеников Спасителя и о том, как устраивались первые христианские церкви. По церковному преданию, именно евангелист Лука первым красками написал образ Божьей Матери с Богомладенцем на руках и две другие иконы Богородицы в дни Ее земной жизни. Апостол Лука на досках также написал образы первоверховных апостолов Петра и Павла. О чем просят Евангелисту Луке возносят молитвы и просят об исцелении от различных недугов. Особенно просят евангелиста исцелить от глазных болезней. Апостолу возносят молитвы и просят помочь вразумить отступивших от истинной веры и попавших в секты. Также евангелисту возносят молитвы перед чтением богословских книг и при иконописании. Молитвы евангелисту Луке Молитва первая О, Святый Луко, Богом избранный и Материю Божиею благословенный, проповедниче по всей вселенней Евангелия Христова, мучениче и Апостоле, помощниче всем молитвенно призывающим тя, помози и нам, непотребным рабом Господним, яко мы по многим прегрешениям нашим обретаемся во тьме и сени смертней, отдалече от Бога отстоя. Чрез то стыдом посрамленные не имамы дерзновения Господа молити о прощении, призываем тя, великий светильниче Божий, яко пребывающаго в непреходящем Его свете, моли о нас Господа, да помилует нас. Умоли Господа, Святый Луко, да обновит в нас страх Господень, он же любы привлекает, а грех отгоняет. Яко мы тако навыкли грешити по всях день и час, и во сне, яко не вемы слов Господа: бдите, яко не знаете часа, егда хочу приити, Он же может на всяк час призвати нас из сего привременного живота в вечный. Пробуди в нас, Святый Луко, страх и премудрость, о нихже святый царь и псалмопевец Давид рече. Да твоими молитвами получим покаяния слезы, имиже вси наши души от греха очистятся. Яко мы в духовной слепоте и дебелости суще не можем плакатися своего мертвеца, сиречь самих себе, многи же слезы, потоки слез потребно да пролием за множество содеянных грехов. Помози нам, неразумным, да уразумеем Писание, еже ты сам списал еси, яко истинным разумом уразумеем истинная словеса, да бежим от греха, яко от огня, и вси силы приложим, да приблизит ны Бог. Да уразумеем, яко грех есть смерть, Бог же живот. Помози нам, святый Луко, да то уразумевше, очистимся от греха и прейдем из смерти в живот. Да будет нам Бог вся во всем. И ныне и во веки да пребудем близ Него. Дабы и нам, яко ти с Клеопою, егда путешествовали во Еммаус, сердце и душа трепетны быша от присутствия Его. Отнюдуже да снидет на ны мир небесный, к Царствию Небесному ны руководящий и радостны ны творящий, да возможем стрелы лукаваго, на всяк час в нас испущаемы, отгнати. С тем же получим и любы Божия, да руководит нас к вечному Отечеству, идеже вси силы небесные, вси святии, Мати Божия пред ними, Еяже благой лик в иконе тобою написанной, увековечен еси. Очи сердец наших да непрестанно взирают на ту лепоту и ею наслаждаются, да царит в нас Царство Небесное, в кое чаем молитвами твоими, святый Луко, преселитися, егда нас Господь призовет, да тамо вечно славим Бога во Святей Троице: Безначальнаго Отца, Единороднаго Сына и Пресвятаго Духа, во все бесконечные веки. Аминь. Тропарь, глас 5 Апостольских деяний сказателя и Евангелия Христова светла описателя, Луку препетаго, славна суща Христове Церкви, песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща, человеческия немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща и молящася непрестанно за души наша. Кондак, глас 2 Истиннаго благочестия проповедника и таин неизреченных ритора, звезду церковную, Луку Божественнаго восхвалим: Слово бо его избра, с Павлом мудрым языков учителя, Един ведый сердечная. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия