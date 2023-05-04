https://sputnik-georgia.ru/20230504/kurs-lari-dollar-277334543.html

Курс лари на четверг – 2,4887 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,4887 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T09:20+0400

2023-05-04T09:20+0400

2023-05-04T09:20+0400

грузия

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 мая в размере 2,4887 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару.

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