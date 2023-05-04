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Место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – премьер
Место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – премьер
В конце 2023 года Еврокомиссия должна принять окончательное решение, получит ли Грузия статус страны-кандидата для членства в ЕС 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T14:36+0400
2023-05-04T14:50+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз и ждет от Европы справедливого решения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Глава грузинского правительства отметил, что власти страны приложили огромные усилия для обеспечения верховенства закона и демократии, экономического прогресса и социальной справедливости. Как отметил премьер, строительство государственных институтов и укрепление общественных институтов справедливо заслуживают признания беспристрастных и объективных оценщиков по всему миру. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес

Место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – премьер

14:36 04.05.2023 (обновлено: 14:50 04.05.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии страны Ираклий Гарибашвили на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии
Премьер-министр Грузии страны Ираклий Гарибашвили на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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В конце 2023 года Еврокомиссия должна принять окончательное решение, получит ли Грузия статус страны-кандидата для членства в ЕС
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз и ждет от Европы справедливого решения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.

"Сегодня мы ожидаем от Европы дальновидного и справедливого решения относительно статуса кандидата в члены ЕС. Это будет заслуженным признанием совместных усилий нашей власти и народа. Еще раз хочу заявить, что место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС", – заявил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства отметил, что власти страны приложили огромные усилия для обеспечения верховенства закона и демократии, экономического прогресса и социальной справедливости.
Как отметил премьер, строительство государственных институтов и укрепление общественных институтов справедливо заслуживают признания беспристрастных и объективных оценщиков по всему миру.

"В результате масштабных реформ, проведенных нашими властями, сегодня мы как никогда близки к этой цели", – отметил премьер.

"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
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