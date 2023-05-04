https://sputnik-georgia.ru/20230504/mesto-gruzii-v-evrope-gruziya-zasluzhivaet-statusa-strany-kandidata-v-es---premer-277344886.html

Место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – премьер

Место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – премьер

В конце 2023 года Еврокомиссия должна принять окончательное решение, получит ли Грузия статус страны-кандидата для членства в ЕС 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T14:36+0400

2023-05-04T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз и ждет от Европы справедливого решения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Глава грузинского правительства отметил, что власти страны приложили огромные усилия для обеспечения верховенства закона и демократии, экономического прогресса и социальной справедливости. Как отметил премьер, строительство государственных институтов и укрепление общественных институтов справедливо заслуживают признания беспристрастных и объективных оценщиков по всему миру. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес