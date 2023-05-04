https://sputnik-georgia.ru/20230504/mir-bolshe-ne-budet-takim-kak-prezhde---premer-gruzii-277340664.html
"Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии
"Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии
Выход из сложной ситуации, существующей в мире, можно найти с помощью единства и глобального сотрудничества 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T12:51+0400
2023-05-04T12:51+0400
2023-05-04T13:16+0400
грузия
новости
политика
венгрия
ираклий гарибашвили
будапешт
виктор орбан
илия второй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269869368_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_1ab750e04090b5e6e15b0d958d2134a7.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Изменение глобального мирового порядка требует от государств глобального сотрудничества и единства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.Конференция (CPAC) началась в Будапеште 4 мая. Она продлится в течение двух дней. Основным спикером мероприятия стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По словам премьера, силы для единства дают традиционные ценности, определяющие всю историю и культуру страны: вера, свобода, мир, достоинство, правда, равенство, святость семьи, уважение к традициям предков, родителям, любовь к родине и людям.Как отметил премьер, все выше перечисленное можно свести к постулатам, предложенным Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым – мудрейшим и авторитетнейшим человеком, который говорит о трех главных принципах: Боге, Родине, Человеке."Эти ценности всегда были основой грузинской идентичности, объединяли наш народ. Именно благодаря этому древняя, но маленькая страна в сложной геополитической ситуации, находящаяся в эпицентре столкновения империй и цивилизаций, пережила этот шквал истории, уничтоживший не одну великую и могущественную империю", – сказал премьер-министр.В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
венгрия
будапешт
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269869368_79:81:880:682_1920x0_80_0_0_4464deac87f9a85ac9d14696a3c84483.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, венгрия, ираклий гарибашвили, будапешт, виктор орбан, илия второй
грузия, новости, политика, венгрия, ираклий гарибашвили, будапешт, виктор орбан, илия второй
"Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии
12:51 04.05.2023 (обновлено: 13:16 04.05.2023)
Выход из сложной ситуации, существующей в мире, можно найти с помощью единства и глобального сотрудничества
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Изменение глобального мирового порядка требует от государств глобального сотрудничества и единства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.
Конференция (CPAC) началась в Будапеште 4 мая. Она продлится в течение двух дней. Основным спикером мероприятия стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Глобальный мировой порядок меняется. Мир больше не будет таким, как прежде. В этой сложной ситуации никто не сможет найти выход в одиночку. Нам нужно единство и глобальное сотрудничество", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, силы для единства дают традиционные ценности, определяющие всю историю и культуру страны: вера, свобода, мир, достоинство, правда, равенство, святость семьи, уважение к традициям предков, родителям, любовь к родине и людям.
Как отметил премьер, все выше перечисленное можно свести к постулатам, предложенным Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым – мудрейшим и авторитетнейшим человеком, который говорит о трех главных принципах: Боге, Родине, Человеке.
"Эти ценности всегда были основой грузинской идентичности, объединяли наш народ. Именно благодаря этому древняя, но маленькая страна в сложной геополитической ситуации, находящаяся в эпицентре столкновения империй и цивилизаций, пережила этот шквал истории, уничтоживший не одну великую и могущественную империю", – сказал премьер-министр.
В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".