https://sputnik-georgia.ru/20230504/mir-bolshe-ne-budet-takim-kak-prezhde---premer-gruzii-277340664.html

"Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии

"Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии

Выход из сложной ситуации, существующей в мире, можно найти с помощью единства и глобального сотрудничества 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Изменение глобального мирового порядка требует от государств глобального сотрудничества и единства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.Конференция (CPAC) началась в Будапеште 4 мая. Она продлится в течение двух дней. Основным спикером мероприятия стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По словам премьера, силы для единства дают традиционные ценности, определяющие всю историю и культуру страны: вера, свобода, мир, достоинство, правда, равенство, святость семьи, уважение к традициям предков, родителям, любовь к родине и людям.Как отметил премьер, все выше перечисленное можно свести к постулатам, предложенным Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым – мудрейшим и авторитетнейшим человеком, который говорит о трех главных принципах: Боге, Родине, Человеке."Эти ценности всегда были основой грузинской идентичности, объединяли наш народ. Именно благодаря этому древняя, но маленькая страна в сложной геополитической ситуации, находящаяся в эпицентре столкновения империй и цивилизаций, пережила этот шквал истории, уничтоживший не одну великую и могущественную империю", – сказал премьер-министр.В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венгрия, ираклий гарибашвили, будапешт, виктор орбан, илия второй