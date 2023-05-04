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Перестрелка в центре Тбилиси: убит один человек
Перестрелка в центре Тбилиси: убит один человек
По одной из версий, стрельбе предшествовала массовая драка 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T20:53+0400
2023-05-04T20:53+0400
2023-05-04T21:07+0400
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тбилиси
стрельба
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ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Мужчина был убит на улице Гогебашвили в престижном центральном районе Тбилиси Ваке, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, убитый собирался напасть на свою жертву, однако на него среагировал телохранитель. Кроме того на месте были ранены два человека, прохожий и вероятная жертва покушения. По одной из версий, стрельбе предшествовала массовая драка.В данный момент на месте мобилизована полиция и работают эксперты. МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, стрельба, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, стрельба, мвд грузии
Перестрелка в центре Тбилиси: убит один человек
20:53 04.05.2023 (обновлено: 21:07 04.05.2023)
По одной из версий, стрельбе предшествовала массовая драка
ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Мужчина был убит на улице Гогебашвили в престижном центральном районе Тбилиси Ваке, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, убитый собирался напасть на свою жертву, однако на него среагировал телохранитель. Кроме того на месте были ранены два человека, прохожий и вероятная жертва покушения. По одной из версий, стрельбе предшествовала массовая драка.
В данный момент на месте мобилизована полиция и работают эксперты.
МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.