Приметы на день памяти евангелиста Луки 2023: что нельзя делать 5 мая
© photo: Sputnik / Mikhail Kuleshov / / Перейти в фотобанкСвятой евангелист Лука. Настенная живопись в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца.
© photo: Sputnik / Mikhail Kuleshov //
Православная церковь 5 мая отмечает день памяти евангелиста Луки – одного из 70-ти апостолов Спасителя
В народном календаре праздник называется "День Луки", с которым связаны многочисленные запреты и приметы.
Что нельзя делать в день памяти евангелиста Луки и какие с ним связаны приметы, читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя в "День Луки" печь блины – это плохая примета, предвещающая конфликты и скандалы.
По приметам раскидывать вещи 5 мая нельзя, так как они могут потеряться. Нельзя также ссориться и ругаться, особенно с близкими, поскольку непросто будет помириться.
© photo: Sputnik / Mikhail Ozersky / / Перейти в фотобанкЕвангелист Лука. Миниатюра из Остромирова Евангелия - рукописи середины XI века.
Евангелист Лука. Миниатюра из Остромирова Евангелия - рукописи середины XI века.
© photo: Sputnik / Mikhail Ozersky //
Женщинам, которые хотят зачать ребенка, нельзя в "День Луки" выходить из дома – по приметам на них могут навести порчу. Однако оставаться в одиночестве – плохая примета, можно привлечь злых духов.
Нельзя в "День Луки" ничего выносить родителям новорожденного из дома, чтобы избежать несчастья.
Народные приметы
По народным приметам в мае будет прохладно, если в ночь на 5 мая будут заморозки, а если кукует кукушка – холодов больше не будет.
Скорый дождь предвещают плотные облака в "День Луки" на небе, а безоблачное небо 5 мая – это явная примета, что дождя на следующий день не будет.
© photo: Sputnik / Игорь Руссак / / Перейти в фотобанкОткрытие выставки картины Рогира ван дер Вейдена "Святой Лука, рисующий Мадонну" в Эрмитаже
Открытие выставки картины Рогира ван дер Вейдена "Святой Лука, рисующий Мадонну" в Эрмитаже
© photo: Sputnik / Игорь Руссак //
По приметам до конца мая ожидается теплая погода, если 5 мая светит солнышко, а если пасмурно – значит лето предстоит засушливое.
Большую прибыль получит тот, кто на "День Луки" найдет деньги, а счастливое будущее по приметам ожидает того, кто увидит стаю птиц.
Материал подготовлен на основе открытых источников