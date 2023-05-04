https://sputnik-georgia.ru/20230504/primety-na-den-pamyati-evangelista-luki-2023-chto-nelzya-delat-5-maya-277356702.html

Приметы на день памяти евангелиста Луки 2023: что нельзя делать 5 мая

Приметы на день памяти евангелиста Луки 2023: что нельзя делать 5 мая

Православная церковь 5 мая отмечает день памяти евангелиста Луки – одного из 70-ти апостолов Спасителя 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T22:29+0400

2023-05-04T22:29+0400

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В народном календаре праздник называется "День Луки", с которым связаны многочисленные запреты и приметы. Что нельзя делать в день памяти евангелиста Луки и какие с ним связаны приметы, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в "День Луки" печь блины – это плохая примета, предвещающая конфликты и скандалы. По приметам раскидывать вещи 5 мая нельзя, так как они могут потеряться. Нельзя также ссориться и ругаться, особенно с близкими, поскольку непросто будет помириться. Женщинам, которые хотят зачать ребенка, нельзя в "День Луки" выходить из дома – по приметам на них могут навести порчу. Однако оставаться в одиночестве – плохая примета, можно привлечь злых духов. Нельзя в "День Луки" ничего выносить родителям новорожденного из дома, чтобы избежать несчастья. Народные приметы По народным приметам в мае будет прохладно, если в ночь на 5 мая будут заморозки, а если кукует кукушка – холодов больше не будет. Скорый дождь предвещают плотные облака в "День Луки" на небе, а безоблачное небо 5 мая – это явная примета, что дождя на следующий день не будет. По приметам до конца мая ожидается теплая погода, если 5 мая светит солнышко, а если пасмурно – значит лето предстоит засушливое. Большую прибыль получит тот, кто на "День Луки" найдет деньги, а счастливое будущее по приметам ожидает того, кто увидит стаю птиц. Материал подготовлен на основе открытых источников

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