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Украина, ШОС, БРИКС – что обсудили главы МИД России и Китая
Украина, ШОС, БРИКС – что обсудили главы МИД России и Китая
Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T21:41+0400
2023-05-04T21:41+0400
2023-05-04T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Цинь Ганом обсудил мирное урегулирование украинского кризиса и динамику развития отношений Москвы и Пекина, сообщили в Министерстве иностранных дел России.По информации ведомства, стороны также обменялись мнениями о работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии.Кроме того, в российском МИД добавили, что министры обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав стран в марте и подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, "Группе двадцати" и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах."Обсужден ряд "горячих" тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса", – также добавили в МИД.Стороны выразили общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, сергей лавров, мид россии, новости, шос, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, политика, сергей лавров, мид россии, новости, шос, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022
Украина, ШОС, БРИКС – что обсудили главы МИД России и Китая
Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии
ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Цинь Ганом обсудил мирное урегулирование украинского кризиса и динамику развития отношений Москвы и Пекина, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
По информации ведомства, стороны также обменялись мнениями о работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии.
"Министры приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет организации в мировых делах и ее ключевое значение в региональной архитектуре безопасности", – говорится в сообщении.
Кроме того, в российском МИД добавили, что министры обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав стран в марте и подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, "Группе двадцати" и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах.
"Обсужден ряд "горячих" тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса", – также добавили в МИД.
Стороны выразили общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.