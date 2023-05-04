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Украина, ШОС, БРИКС – что обсудили главы МИД России и Китая

Украина, ШОС, БРИКС – что обсудили главы МИД России и Китая

Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T21:41+0400

2023-05-04T21:41+0400

2023-05-04T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Цинь Ганом обсудил мирное урегулирование украинского кризиса и динамику развития отношений Москвы и Пекина, сообщили в Министерстве иностранных дел России.По информации ведомства, стороны также обменялись мнениями о работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии.Кроме того, в российском МИД добавили, что министры обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав стран в марте и подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, "Группе двадцати" и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах."Обсужден ряд "горячих" тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса", – также добавили в МИД.Стороны выразили общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, сергей лавров, мид россии, новости, шос, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022