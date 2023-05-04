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В апреле в Грузии выявили почти 200 фактов незаконной вырубки лесоматериалов

В апреле в Грузии выявили почти 200 фактов незаконной вырубки лесоматериалов

Инспекторы изъяли более 169 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T07:32+0400

2023-05-04T07:32+0400

2023-05-04T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в апреле 2023 года выявили 192 факта незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. При этом 11 содержат факты уголовного преступления. В целом инспекторами изъято более 169 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов.Сотрудники департамента выявили больше всего природоохранных нарушений: Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства. Напомним, для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляются заготовка, сортировка и складирование древесины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кахети, имерети, аджария, общество, новости, грузия, вырубка лесов, национальное лесное агентство грузии