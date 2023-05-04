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В апреле в Грузии выявили почти 200 фактов незаконной вырубки лесоматериалов
В апреле в Грузии выявили почти 200 фактов незаконной вырубки лесоматериалов
Инспекторы изъяли более 169 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T07:32+0400
2023-05-04T07:32+0400
2023-05-04T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в апреле 2023 года выявили 192 факта незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. При этом 11 содержат факты уголовного преступления. В целом инспекторами изъято более 169 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов.Сотрудники департамента выявили больше всего природоохранных нарушений: Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства. Напомним, для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляются заготовка, сортировка и складирование древесины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кахети, имерети, аджария, общество, новости, грузия, вырубка лесов, национальное лесное агентство грузии
кахети, имерети, аджария, общество, новости, грузия, вырубка лесов, национальное лесное агентство грузии
В апреле в Грузии выявили почти 200 фактов незаконной вырубки лесоматериалов
Инспекторы изъяли более 169 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в апреле 2023 года выявили 192 факта незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
Из 192 фактов 158 касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 44 – нарушения технического регламента лесопилок и их незаконной деятельности.
При этом 11 содержат факты уголовного преступления. В целом инспекторами изъято более 169 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов.
Сотрудники департамента выявили больше всего природоохранных нарушений:
Самегрело-Земо Сванети (22)
Рача-Лечхуми Квемо Сванети (12)
Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства.
Напомним, для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляются заготовка, сортировка и складирование древесины.