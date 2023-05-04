https://sputnik-georgia.ru/20230504/vozobnovlen-tranzit-gaza-cherez-territoriyu-gruzii-iz-rossii-v-armeniyu-277355163.html
Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению
Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению
На магистральном газопроводе осуществлялись ремонтные работы, которые теперь завершены. 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T20:30+0400
2023-05-04T20:30+0400
2023-05-04T20:30+0400
грузия
новости
экономика
транзит газа в армению
армения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266211368_0:0:3181:1790_1920x0_80_0_0_fa745f4da153bfcf5040c24ae5d4c628.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Подача газа в Армению из России восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".Отмечается, что плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены. Подача природного газа, временно приостановленная 1 мая, возобновилась 4 мая с 16:30 часов.Газоснабжение за этот период осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов.ЗАО "Газпром Армения" (100% дочерняя компания ПАО “Газпром”) – оператор сети снабжения и распределения газа в Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266211368_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9445b544b0b67147533f017aef1bc338.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, транзит газа в армению, армения, россия
грузия, новости, экономика, транзит газа в армению, армения, россия
Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению
На магистральном газопроводе осуществлялись ремонтные работы, которые теперь завершены.
ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Подача газа в Армению из России восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
Отмечается, что плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены. Подача природного газа, временно приостановленная 1 мая, возобновилась 4 мая с 16:30 часов.
Газоснабжение за этот период осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов.
ЗАО "Газпром Армения" (100% дочерняя компания ПАО “Газпром”) – оператор сети снабжения и распределения газа в Армении.