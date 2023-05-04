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Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению
Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению
На магистральном газопроводе осуществлялись ремонтные работы, которые теперь завершены. 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T20:30+0400
2023-05-04T20:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Подача газа в Армению из России восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".Отмечается, что плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены. Подача природного газа, временно приостановленная 1 мая, возобновилась 4 мая с 16:30 часов.Газоснабжение за этот период осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов.ЗАО "Газпром Армения" (100% дочерняя компания ПАО “Газпром”) – оператор сети снабжения и распределения газа в Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, транзит газа в армению, армения, россия
грузия, новости, экономика, транзит газа в армению, армения, россия

Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению

20:30 04.05.2023
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2023
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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На магистральном газопроводе осуществлялись ремонтные работы, которые теперь завершены.
ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Подача газа в Армению из России восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
Отмечается, что плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены. Подача природного газа, временно приостановленная 1 мая, возобновилась 4 мая с 16:30 часов.
Газоснабжение за этот период осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов.
ЗАО "Газпром Армения" (100% дочерняя компания ПАО “Газпром”) – оператор сети снабжения и распределения газа в Армении.
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