https://sputnik-georgia.ru/20230504/vozobnovlen-tranzit-gaza-cherez-territoriyu-gruzii-iz-rossii-v-armeniyu-277355163.html

Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению

Возобновлен транзит газа через территорию Грузии из России в Армению

На магистральном газопроводе осуществлялись ремонтные работы, которые теперь завершены. 04.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Подача газа в Армению из России восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".Отмечается, что плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены. Подача природного газа, временно приостановленная 1 мая, возобновилась 4 мая с 16:30 часов.Газоснабжение за этот период осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов.ЗАО "Газпром Армения" (100% дочерняя компания ПАО “Газпром”) – оператор сети снабжения и распределения газа в Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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