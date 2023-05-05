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День памяти Георгия Победоносца 2023: молитвы, о чем просят святого

День памяти Георгия Победоносца 2023: молитвы, о чем просят святого

День памяти Георгия Победоносца, известного христианского святого, жившего в III веке, православная церковь отмечает 6 мая 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T18:52+0400

2023-05-05T18:52+0400

2023-05-05T18:52+0400

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Святого Георгия назвали Победоносцем за мужество и духовную победу над палачами, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. Об истории жизни Георгия Победоносца, какие молитвы возносят святому и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие Победоносца Будущий Победоносец родился в знатной христианской семье в Каппадокии (область в Малой Азии). Мать Георгия после мученической смерти мужа переселилась с маленьким сыном в Палестину. Георгий, возмужав, стал служить в римском войске, и вскоре храброго юношу заметил и приблизил император Диоклетиан (284-305). Когда Диоклетиан приказал преследовать христиан, разрушать церкви и сжигать церковные книги, Георгий, освободив рабов и раздав нищим все свое имущество, предстал перед императором и бесстрашно объявил о своем вероисповедании. Правитель попытался сначала уговорить Георгия, а потом изощренными пытками заставить святого принести жертву языческим богам, но он мужественно переносил все мучения, прославляя Господа. Выдержав все пытки, Победоносец был обезглавлен в 303-м. Мощи Георгия Победоносца упокоены в городе Лод, где построили храм святому, а глава и меч хранятся в Риме. О чем просят Георгию Победоносцу возносят молитвы и просят о защите от природных стихий. Святому Георгию возносят молитвы и просят излечить от тяжелых болезней. Победоносцу возносят молитвы и просят помочь в поиске правильного жизненного пути и в укреплении в вере. Молитвы Георгию Победоносцу Молитва первая Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих вра гов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго Имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Судии стати и Того выну славити со Отцем и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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