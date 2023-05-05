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Фестиваль цветов и растений проходит в Тбилиси
Фестиваль цветов и растений проходит в Тбилиси
Посетители смогут не просто увидеть красивые растения и цветы разных видов, но и узнать больше о том, как за ними ухаживать 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T19:13+0400
2023-05-05T19:13+0400
2023-05-05T19:13+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
фестиваль цветов
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Фестиваль цветов и растений проходит с 5 по 7 мая в тбилисском торговом центре "Карвасла", говорится в сообщении организаторов. Организаторы приглашают гостей на выставку-продажу, чтобы не просто увидеть красивые растения и цветы разных видов, но и узнать больше о том, как за ними ухаживать. Мероприятия проходят с 10:00 до 19:00. Торговый центр "Карвасла" находится по адресу Цотне Дадиани, 7. Мероприятия проходят на первом этаже. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, фестиваль цветов
грузия, новости, культура, тбилиси, фестиваль цветов
Фестиваль цветов и растений проходит в Тбилиси
Посетители смогут не просто увидеть красивые растения и цветы разных видов, но и узнать больше о том, как за ними ухаживать
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Фестиваль цветов и растений проходит с 5 по 7 мая в тбилисском торговом центре "Карвасла", говорится в сообщении организаторов.
Организаторы приглашают гостей на выставку-продажу, чтобы не просто увидеть красивые растения и цветы разных видов, но и узнать больше о том, как за ними ухаживать.
Мероприятия проходят с 10:00 до 19:00.
Торговый центр "Карвасла" находится по адресу Цотне Дадиани, 7. Мероприятия проходят на первом этаже.