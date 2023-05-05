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Грузия получит от ЕС дополнительно 30 миллионов евро на армию
Грузия получит от ЕС дополнительно 30 миллионов евро на армию
Всего Грузия получит 62,75 миллиона евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T10:02+0400
2023-05-05T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Европейский совет по запросу Грузии выделил дополнительно 30 миллионов евро на помощь грузинской армии, говорится в заявлении на сайте совета. Помощь была запрошена Грузией 8 февраля 2023 года.По данным Европейского совета, помощь в размере 30 миллионов евро Грузия получит за 36 месяцев, и деньги пойдут на финансирование нелетального оборудования, предметов снабжения и услуг для подразделений Сил обороны Грузии, включая техническую подготовку. В случае нелетального оборудования речь идет об инженерном, командно-диспетчерском, медицинском, материально-техническом и киберзащитном оборудовании. Всего Грузия получит 62,75 миллиона евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, грузия - ес, силы обороны грузии
грузия, новости, политика, грузия - ес, силы обороны грузии
Грузия получит от ЕС дополнительно 30 миллионов евро на армию
Всего Грузия получит 62,75 миллиона евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Европейский совет по запросу Грузии выделил дополнительно 30 миллионов евро на помощь грузинской армии, говорится в заявлении на сайте совета.
Помощь была запрошена Грузией 8 февраля 2023 года.
"Благодаря этой новой помощи мы продолжаем поддерживать модернизацию возможностей Вооруженных сил Молдовы и Сил обороны Грузии. В сложном геополитическом контексте и в соответствии с европейскими устремлениями мы помогаем им укреплять свои оборонные секторы и развивать их навыки для участия в военных миссиях и операциях ЕС", – говорится в заявлении.
По данным Европейского совета, помощь в размере 30 миллионов евро Грузия получит за 36 месяцев, и деньги пойдут на финансирование нелетального оборудования, предметов снабжения и услуг для подразделений Сил обороны Грузии, включая техническую подготовку.
В случае нелетального оборудования речь идет об инженерном, командно-диспетчерском, медицинском, материально-техническом и киберзащитном оборудовании.
Всего Грузия получит 62,75 миллиона евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года.