https://sputnik-georgia.ru/20230505/gruziya-poluchit-ot-es-dopolnitelno-30-millionov-evro-na-armiyu-277361033.html

Грузия получит от ЕС дополнительно 30 миллионов евро на армию

Грузия получит от ЕС дополнительно 30 миллионов евро на армию

Всего Грузия получит 62,75 миллиона евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года 05.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Европейский совет по запросу Грузии выделил дополнительно 30 миллионов евро на помощь грузинской армии, говорится в заявлении на сайте совета. Помощь была запрошена Грузией 8 февраля 2023 года.По данным Европейского совета, помощь в размере 30 миллионов евро Грузия получит за 36 месяцев, и деньги пойдут на финансирование нелетального оборудования, предметов снабжения и услуг для подразделений Сил обороны Грузии, включая техническую подготовку. В случае нелетального оборудования речь идет об инженерном, командно-диспетчерском, медицинском, материально-техническом и киберзащитном оборудовании. Всего Грузия получит 62,75 миллиона евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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