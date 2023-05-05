Грузия
9may
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230505/kogda-v-tbilisi-postroyat-politseyskiy-gorodok-277381069.html
Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?
Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?
Полицейские заплатят за квартиры в городке символическую сумму – 300 лари за квадратный метр, остальные расходы покроет государство 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T17:36+0400
2023-05-05T17:36+0400
грузия
новости
общество
политика
ираклий гарибашвили
вахтанг гомелаури
строительство
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277379907_0:165:1600:1066_1920x0_80_0_0_e6a42227a7b486a56b9409ef646423f5.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси завершится через два года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Гарибашвили вместе с главой МВД Вахтангом Гомелаури осмотрел ход строительства "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, и принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство. По словам премьера, в результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 121 доллар) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД. Премьер заверил, что проект не будет носить одноразовый характер и строительство "полицейских городков" продолжится и в будущем. По его словам, правительство хочет, чтобы это было гарантировано и на законодательном уровне. Гарибашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за защиту безопасности страны и граждан и отметил, что обязанность властей – сделать все лучшее для полицейских. В конце декабря 2022 года МВД Грузии по итогам тендера оформило соглашение с компанией "Анаги" на сумму около 125 миллионов лари (50,4 миллиона долларов) на строительство "полицейского городка" на 1,1 тысячи квартир на участке площадью 152,9 тысячи квадратных метров. По условиям тендера все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метров с балконами, студией (кухня, совмещенная с гостиной) и спальней, а также с одной мокрой точкой. Квартиры будут сданы в состоянии "черного каркаса". Оплачивать строительство МВД Грузии будет поэтапно из государственного бюджета. При этом 15% суммы будет выдано в виде аванса, 55% – поэтапно по мере завершения работ, 25% – во втором квартале следующего года после завершения работ, а 5% – после устранения всех дефектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277379907_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_7b01fbb9da05f484eabc0db6edc6eba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, политика, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, строительство, мвд грузии
грузия, новости, общество, политика, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, строительство, мвд грузии

Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?

17:36 05.05.2023
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили и Вахтанг Гомелаури заложили капсулу на месте "полицейского городка"
Ираклий Гарибашвили и Вахтанг Гомелаури заложили капсулу на месте полицейского городка - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2023
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться на
НовостиTelegram
Полицейские заплатят за квартиры в городке символическую сумму – 300 лари за квадратный метр, остальные расходы покроет государство
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси завершится через два года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили вместе с главой МВД Вахтангом Гомелаури осмотрел ход строительства "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, и принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство.

"Работы уже начались. Строительная компания обещает нам, что примерно через два года работы будут завершены, и мы передадим квартиры тысячи полицейским", – заявил Гарибашвили.

По словам премьера, в результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 121 доллар) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД.
© Сourtesy of Georgian GovernmentСтроительство "полицейского городка" в Тбилиси
Строительство полицейского городка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2023
Строительство "полицейского городка" в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian Government
Премьер заверил, что проект не будет носить одноразовый характер и строительство "полицейских городков" продолжится и в будущем. По его словам, правительство хочет, чтобы это было гарантировано и на законодательном уровне.
Гарибашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за защиту безопасности страны и граждан и отметил, что обязанность властей – сделать все лучшее для полицейских.
© Сourtesy of Georgian GovernmentСтроительство "полицейского городка" в Тбилиси
Строительство полицейского городка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2023
Строительство "полицейского городка" в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian Government
В конце декабря 2022 года МВД Грузии по итогам тендера оформило соглашение с компанией "Анаги" на сумму около 125 миллионов лари (50,4 миллиона долларов) на строительство "полицейского городка" на 1,1 тысячи квартир на участке площадью 152,9 тысячи квадратных метров.
По условиям тендера все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метров с балконами, студией (кухня, совмещенная с гостиной) и спальней, а также с одной мокрой точкой. Квартиры будут сданы в состоянии "черного каркаса".
© Сourtesy of Georgian GovernmentСтроительство "полицейского городка" в Тбилиси
Строительство полицейского городка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2023
Строительство "полицейского городка" в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian Government
Оплачивать строительство МВД Грузии будет поэтапно из государственного бюджета. При этом 15% суммы будет выдано в виде аванса, 55% – поэтапно по мере завершения работ, 25% – во втором квартале следующего года после завершения работ, а 5% – после устранения всех дефектов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0