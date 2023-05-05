https://sputnik-georgia.ru/20230505/kogda-v-tbilisi-postroyat-politseyskiy-gorodok-277381069.html
Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?
Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?
Полицейские заплатят за квартиры в городке символическую сумму – 300 лари за квадратный метр, остальные расходы покроет государство 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T17:36+0400
2023-05-05T17:36+0400
2023-05-05T17:36+0400
грузия
новости
общество
политика
ираклий гарибашвили
вахтанг гомелаури
строительство
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277379907_0:165:1600:1066_1920x0_80_0_0_e6a42227a7b486a56b9409ef646423f5.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси завершится через два года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Гарибашвили вместе с главой МВД Вахтангом Гомелаури осмотрел ход строительства "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, и принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство. По словам премьера, в результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 121 доллар) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД. Премьер заверил, что проект не будет носить одноразовый характер и строительство "полицейских городков" продолжится и в будущем. По его словам, правительство хочет, чтобы это было гарантировано и на законодательном уровне. Гарибашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за защиту безопасности страны и граждан и отметил, что обязанность властей – сделать все лучшее для полицейских. В конце декабря 2022 года МВД Грузии по итогам тендера оформило соглашение с компанией "Анаги" на сумму около 125 миллионов лари (50,4 миллиона долларов) на строительство "полицейского городка" на 1,1 тысячи квартир на участке площадью 152,9 тысячи квадратных метров. По условиям тендера все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метров с балконами, студией (кухня, совмещенная с гостиной) и спальней, а также с одной мокрой точкой. Квартиры будут сданы в состоянии "черного каркаса". Оплачивать строительство МВД Грузии будет поэтапно из государственного бюджета. При этом 15% суммы будет выдано в виде аванса, 55% – поэтапно по мере завершения работ, 25% – во втором квартале следующего года после завершения работ, а 5% – после устранения всех дефектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277379907_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_7b01fbb9da05f484eabc0db6edc6eba5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, политика, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, строительство, мвд грузии
грузия, новости, общество, политика, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, строительство, мвд грузии
Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?
Полицейские заплатят за квартиры в городке символическую сумму – 300 лари за квадратный метр, остальные расходы покроет государство
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси завершится через два года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили вместе с главой МВД Вахтангом Гомелаури осмотрел ход строительства "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, и принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство.
"Работы уже начались. Строительная компания обещает нам, что примерно через два года работы будут завершены, и мы передадим квартиры тысячи полицейским", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, в результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 121 доллар) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД.
Премьер заверил, что проект не будет носить одноразовый характер и строительство "полицейских городков" продолжится и в будущем. По его словам, правительство хочет, чтобы это было гарантировано и на законодательном уровне.
Гарибашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за защиту безопасности страны и граждан и отметил, что обязанность властей – сделать все лучшее для полицейских.
В конце декабря 2022 года МВД Грузии по итогам тендера оформило соглашение с компанией "Анаги" на сумму около 125 миллионов лари (50,4 миллиона долларов) на строительство "полицейского городка" на 1,1 тысячи квартир на участке площадью 152,9 тысячи квадратных метров.
По условиям тендера все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метров с балконами, студией (кухня, совмещенная с гостиной) и спальней, а также с одной мокрой точкой. Квартиры будут сданы в состоянии "черного каркаса".
Оплачивать строительство МВД Грузии будет поэтапно из государственного бюджета. При этом 15% суммы будет выдано в виде аванса, 55% – поэтапно по мере завершения работ, 25% – во втором квартале следующего года после завершения работ, а 5% – после устранения всех дефектов.