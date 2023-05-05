https://sputnik-georgia.ru/20230505/napadenie-v-mladenovatse-v-serbii-pri-kotorom-pogibli-8-chelovek-bylo-teraktom--vuchich-277376804.html

Нападение в Младеноваце в Сербии, при котором погибли 8 человек, было терактом – Вучич

Нападение в Младеноваце в Сербии, при котором погибли 8 человек, было терактом – Вучич

В столичном округе молодой человек стрелял из движущейся машины, в результате погибли восемь человек, 13 были ранены 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T16:48+0400

2023-05-05T16:48+0400

2023-05-05T16:48+0400

в мире

новости

сербия

происшествия

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277376633_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_5bc63293928c7b563cbb3354eee91147.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце было террористическим актом. По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Ранее он сообщил, что злоумышленник задержан и "из тюрьмы больше не выйдет". Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сербия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, сербия, происшествия, александр вучич